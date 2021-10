Émissions originales Hulu : toutes les émissions que vous ne pouvez regarder que sur Hulu

Hulu s’est imposé comme l’un des meilleurs services de streaming grâce à sa bibliothèque de contenu solide et en constante évolution. En plus de diffuser du contenu nouveau et classique de réseaux comme ABC, NBC, Fox, HBO, la plate-forme propose diverses séries originales Hulu qui couvrent les genres. Que vous soyez fan d’avenirs totalitaires sombres et de mystères de maman ou de drames de passage à l’âge adulte et d’histoires d’amour millénaires, Hulu vous a couvert. Dans cet esprit, voici un aperçu de toutes les émissions que vous ne pouvez regarder que sur Hulu.

Toutes les émissions que vous ne pouvez regarder que sur Hulu

Hulu a annoncé en 2012 qu’il commencerait à diffuser des séries originales scénarisées exclusives au service de streaming, à commencer par Battleground. Cette série a suivi un groupe de membres du personnel de campagne politique travaillant pour élire un outsider au Sénat américain dans l’État du champ de bataille du Wisconsin et a duré une saison.

Depuis lors, Hulu s’est imposé comme l’une des meilleures plateformes pour les séries scénarisées originales et les événements en séries limitées. Voici une liste des séries originales qu’ils ont créées ou reprises d’autres réseaux jusqu’à présent.

The Handmaid’s Tale Into the Dark PEN15 Shrill Ramy Dollface The Great Love, Victor Woke The Wrong Mans Goûtez la nation avec Padma Lakshmi Castle Rock No Man’s Land Animaniacs Madagascar : Un peu sauvage solaire opposés Les puissants Letterkenny Une journée dans la vie Helstrom Monsterland East Los High High Fidelity Le pire Le chemin Les gens difficiles Future Man Prostitue Le Bisexuel Décontracté Freakish Quickdraw No Fue Mi Culpa Safe Harbor The Awesomes Marvel’s Runaways Chance I Love You, America avec Sarah Silverman The Hot Wives of Las Vegas The Hot Wives of Orlando Battleground Le Mindy Project Moone Boy Veronica Mars UnREAL Jacinta Baker’s Dozen The D’Amelio Show Only Murders in the Building Light As A Feather All Night The Hardy Boys Trolls: TrollsTopia Crossing Swords This Way Up Deadbeat

Diffusez les originaux

Hulu

Contenu frais ici

Hulu est le service de streaming à battre pour les nouvelles émissions, les films classiques et la télévision en direct. De nouvelles séries originales et une gamme empilée de séries limitées sont à portée de clic.

Quelles sont les meilleures séries originales Hulu ?

Bien qu’il y ait beaucoup de contenu à choisir, en fonction de votre humeur ou de votre capacité d’attention, voici une poignée de séries originales de Hulu dont les abonnés ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. Voici les meilleures séries originales en streaming sur Hulu en ce moment.

Le conte de la servante (2017-)

Source : Hulu

Basé sur le roman à succès de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale suit un groupe de femmes qui ont été contraintes à l’esclavage sexuel pour repeupler Gilead, la société totalitaire qui a remplacé les États-Unis. La série est centrée sur Offred (Elizabeth Moss), une servante esclave qui fera tout ce qu’il faut pour retrouver son mari et sa fille. La série met également en vedette Alexis Bledel, Joseph Fiennes, Samira Wiley et Max Minghella. Les saisons 1 à 4 sont en streaming maintenant.

Seuls les meurtres dans le bâtiment (2021-)

Source : Hulu

Seuls les meurtres dans le bâtiment mettent en vedette Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez dans le rôle de trois étrangers qui font équipe et tentent d’utiliser leurs obsessions individuelles pour le vrai crime pour résoudre un véritable meurtre dans leur immeuble de l’Upper West Side.

PEN15 (2019-)

Source : Hulu

Situé en l’an 2000, PEN15 met en vedette les bandes dessinées Maya Erskine et Anna Konkle en tant que versions pré-adolescentes d’elles-mêmes. La comédie pour adultes scénarisée trouve le duo revivant les jours difficiles du collège en tant que parias sociaux qu’ils étaient vraiment et faisant tout cela aux côtés de vrais acteurs préadolescents. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

Ramy (2019-)

Source : Hulu

Ramy a été créé par et met en vedette la première génération égypto-américaine Ramy Youssef. La saison 1 a trouvé la version fictive de Ramy commençant un voyage spirituel pour se retrouver tout en vivant dans un quartier politiquement divisé du New Jersey. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

Le Grand (2020-)

Source : Hulu

Une chevauchée de genre à travers la Russie du XVIIIe siècle, The Great met en vedette Elle Fanning et Nicholas Hoult en tant que versions fictives et anti-historiques de l’impératrice Catherine II et de l’empereur Pierre III de Russie, respectivement. Décrite comme « une histoire parfois vraie », la série a fait la une des journaux pour prendre des libertés créatives et faire rire énormément. La saison 2 débute le 19 novembre.

Toutes les séries limitées que vous ne pouvez regarder que sur Hulu

En plus de sa liste de séries originales, Hulu s’est taillé un espace pour certains des meilleurs événements en séries limitées parmi les différentes plateformes de streaming. Voici une liste de toutes les séries limitées que vous pouvez trouver sur Hulu en ce moment.

La Confession 11.23.63 La tour imminente L’acte À la recherche des développeurs de l’Alaska Des petits incendies partout Quatre mariages et un enterrement Une enseignante Hillary Catch-22 L’accident Des gens normaux Mme America Neuf parfaits étrangers Dopesick La sœur

Ne manquez pas ces séries limitées Hulu

Vous n’avez pas le temps de regarder toutes les séries limitées tendance en ce moment ? Pas de soucis! Il y a une poignée de séries limitées originales de Hulu dont vous avez certainement entendu parler au cours des derniers mois. Voici notre tour d’horizon des cinq premiers.

Mme Amérique (2020)

Source : FX sur Hulu

Mme America met en vedette Cate Blanchett dans le rôle de la militante politique conservatrice Phyllis Schlafly, alias « la chérie de la majorité silencieuse ». Il raconte l’histoire vraie du mouvement pour ratifier l’Equal Rights Amendment (ERA) dans les années 70. La série limitée met également en vedette Rose Byrne dans le rôle de Gloria Steinem, Uzo Aduba dans le rôle de Shirley Chisholm, Sarah Paulson dans le rôle d’Alice Macray et Margo Martindale.

Malade de sommeil (2021)

Source : Hulu

Basée sur le livre de non-fiction de Beth Macy, Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America, cette série limitée explore la lutte de l’Amérique contre la dépendance aux opioïdes. La distribution d’ensemble comprend Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Will Poulter, Kaitlyn Dever et Rosario Dawson. La saison 1 a débuté le 13 octobre.

Neuf parfaits étrangers (2021)

Source : Hulu

Basé sur le best-seller du New York Times de Liane Moriarty, Nine Perfect Strangers suit un groupe de neuf citadins stressés qui se retrouvent dans un centre de santé et de bien-être dirigé par Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman). La distribution d’ensemble comprend également Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Samara Weaving, Regina Hall et Bobby Canavale.

Les gens normaux (2020)

Source : Hulu

Basé sur le roman du même nom de Sally Rooney, Normal People suit l’histoire d’amour imparfaite du millénaire de Marianne et Connell sur une décennie. Confrontés au fait qu’ils viennent de deux milieux complètement différents, les deux hommes ont du mal à naviguer dans leur romance maudite après avoir quitté leur petite ville natale en Irlande et appris qui ils veulent vraiment être en tant qu’individus.

La soeur (2021)

Source : Hulu

Adapté par Neil Cross de son propre roman Burial, The Sister est une mini-série en quatre parties sur un homme nommé Nathan (Russell Tovey) dont la vie est bouleversée lorsqu’un ancien associé nommé Bob se présente à sa porte et exige que il le rejoint dans l’exhumation immédiate d’un corps qu’ils avaient enterré ensemble.

Quelle est la prochaine étape sur Hulu ?

Source : Hulu

Depuis que Disney a acheté une participation majoritaire dans Hulu en 2019, il y a eu des rumeurs selon lesquelles la société finirait par fusionner sa nouvelle acquisition avec son propre service Disney +. Cependant, Disney a jusqu’à présent séparé les plates-formes de streaming et a même utilisé Hulu comme plaque tournante pour certains de ses contenus les plus matures (voir: Love, Victor et l’éphémère High Fidelity). Bien qu’il ne soit pas clair si Disney continuera à séparer les plates-formes, la société propose actuellement aux abonnés un forfait qui donne accès à Disney +, Hulu et ESPN +.

Disney a également lancé sa marque Star et son application Star+ dans certains pays européens, au Canada et en Nouvelle-Zélande en février 2021. Star sert de niveau gratuit au sein de l’application Disney Plus dans ces régions et propose du contenu de marques non-franchise de Disney, comme FX et 20e siècle. Star Plus a également été lancé exclusivement en Amérique latine en juin 2021 et fonctionne comme un service de streaming autonome avec un contenu similaire à celui que Hulu propose actuellement.

Il y a aussi une tonne de séries et mini-séries originales qui devraient faire leurs débuts sur Hulu dans un avenir proche. Ceux-ci incluent The Dropout, sur l’ascension et la chute d’Elizabeth Holmes et de sa compagnie Theranos, et une adaptation en série du roman populaire de Sally Rooney Conversations With Friends. Le vieil homme, basé sur le roman de Thomas Perry en 2017 et mettant en vedette Jeff Bridges, devrait également être diffusé sur FX sur Hulu en 2022.

Faites-en un paquet

Hulu

Diffusez les originaux maintenant

Hulu est le service de streaming à battre pour les nouvelles émissions, les films classiques et la télévision en direct. Économisez de l’argent en payant le forfait – qui comprend Disney +, Hulu et ESPN +.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.