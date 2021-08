EmiSwap annonce le lancement de fonctionnalités de partage et d’agriculture avec des groupes fixes et variables

L’échange décentralisé EmiSwap, une plate-forme multifonctionnelle à APR élevé et à la réputation, a annoncé aujourd’hui le lancement de nouvelles fonctionnalités de production de partage et de performance, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le staking se concentre sur l’amélioration de la sécurité des réseaux blockchain tout en gagnant des récompenses. L’agriculture de rendement se concentre sur la génération du meilleur rendement possible. Avec le lancement, les utilisateurs peuvent miser des jetons ESW en $ sur un pool fixe ou variable pour un APR élevé et des rendements élevés de la liquidité agricole et minière sur Ethereum (ETH / USD) et Polygon (MATIC / USD) avec plus de 400% APR.

Grigory Rybalchenko, fondateur et PDG d’EmiSwap, a commenté :

« Nous sommes ravis de lancer officiellement nos fonctionnalités d’agriculture et de jalonnement. Les pools fixes et variables donnent à notre communauté la flexibilité nécessaire pour mieux répondre à ses besoins financiers, et ce lancement marque une autre étape importante dans la croissance d’EmiSwap dans l’espace DeFi.

Avec l’agriculture de rendement, les fonds sont détenus dans un portefeuille crypto pour prendre en charge les transactions blockchain, selon le principe de participation. Le TAEG est le coût d’emprunt ou de gain d’argent. Il est calculé en multipliant le taux d’intérêt périodique par le nombre de fois par an auquel le taux périodique s’applique.

Options de groupe fixe vs variable

L’option de pool variable permet aux utilisateurs de retirer des liquidités ou des fonds à tout moment, tandis que le pool fixe verrouille le jeton de l’échange, $ ESW, et un autre pendant une période spécifiée. Étant donné que les taux TAEG dépendent de la liquidité d’un pool, les premiers utilisateurs recevront des taux plus élevés. Une partie du pool variable comprend des paires de jetons cultivables comme $ ESW et $ USDC (USDC / USD), $ ESW et $ USDT (USDT / USD), $ ESW et $ DAI (DAI / USD), et plus encore.

Le tour de table privé d’EmiSwap a généré 1,38 million de dollars

Le lancement public du jeton EmiSwap fait suite à un tour de table privé qui a rapporté 1,38 million de dollars. Ce projet EmiSwap, qui est le premier du genre dans l’écosystème EmiDAO, est complété par ses jetons de gouvernance $ ESW. Les fournisseurs de liquidités reçoivent d’excellentes récompenses, tandis que chaque utilisateur obtient un remboursement complet de ses frais de gaz Ethereum. Les remboursements sont effectués en jetons ESW $. EmiSwap est le premier DEX géré par la communauté à offrir cela. C’est aussi un DAO, dont les détenteurs de jetons déterminent l’ensemble du développement de la plateforme.

La publication EmiSwap annonce le lancement de fonctionnalités de participation et d'agriculture avec des groupes fixes et variables est apparue en premier sur Invezz.