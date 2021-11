EmiSwap offre aux fournisseurs de liquidités un TAEG de 365%

Blockchain EmiSwap et Polygon (MATIC / USD), la principale plate-forme pour la mise à l’échelle et le développement d’infrastructures Ethereum (ETH / USD), ont annoncé une intégration pour réduire les coûts de transaction sans compromettre la production, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

L’intégration permettra la mise en commun des liquidités à l’aide des solutions de mise à l’échelle de couche 2 à pile complète de Polygon et permettra aux utilisateurs d’exécuter des transactions instantanément à l’aide de l’interface EmiSwap.

Les utilisateurs qui parient des jetons sur EmiSwap seront remboursés des montants détenus

L’intégration offre à la communauté EmiSwap plusieurs avantages, tels qu’un largage d’un an à un TAP de 365 % pour les fournisseurs de liquidités. Les utilisateurs qui parient des jetons dans les pools de liquidités DEX gagneront un pour cent de retour sur le montant détenu.

En échange de la fourniture de liquidités pour une période de deux mois, les utilisateurs obtiendront 60%. Au fur et à mesure que le montant dans le groupe augmente, le montant de la récompense augmente en conséquence. La campagne APR se déroulera jusqu’au 3 octobre de l’année prochaine.

Grigory Rybalchenko, fondateur et PDG d’EmiSwap, a déclaré :

Nous sommes ravis de travailler avec Polygon pour commercialiser ses solutions d’évolutivité, car elles permettent de nouveaux services innovants et à valeur ajoutée pour nos utilisateurs. Désormais, les utilisateurs d’EmiSwap auront la possibilité d’échanger et de fournir des liquidités sur EmiSwap DEX avec des transactions rapides et presque gratuites grâce à l’intégration de Polygon. Il s’agit de la prochaine phase du développement d’une plate-forme multi-chaînes décentralisée qui nous permettra d’apporter une valeur supplémentaire au marché DeFi et à notre communauté.

Les apporteurs de liquidité perçoivent une commission de 0,25% du volume des échanges du groupe.

De plus, les fournisseurs de liquidités gagneront 0,25% du volume des transactions du groupe en rémunération de leurs services. À partir du 10 novembre, EmiSwap lancera des groupes d’agriculteurs polygonaux. Les utilisateurs ont désormais accès à la migration de liquidité depuis QuickSwap. Les paires disponibles à cet effet sont WETH-WBTC, USDC-USDT, WETH-USDC, WETH-WMATIC et WMATIC-USDT.

Élimination des frais d’essence et de transaction élevés

Actuellement, le réseau Ethereum héberge la plupart des activités d’EmiSwap, mais les taux élevés de gaz et de transaction en font une mauvaise option. Une seule transaction coûte tout de même entre 25$ et 250$. La nouvelle intégration avec Polygon rendra l’ETH beaucoup plus viable avec un taux de gaz de 0,001 MATIC.

