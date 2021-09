Emma Chamberlain Louis Vuitton Look Détails – WWD

Emma Chamberlain est arrivée au Met Gala 2021.

La star des médias sociaux a atterri lors de la collecte de fonds convoitée au Metropolitan Museum of Art en Louis Vuitton personnalisé. La robe scintillante à paillettes et strass présente des découpes triangulaires, mettant en valeur son ventre et les côtés de son ventre et une traîne asymétrique sur son côté droit.

Selon un communiqué de Louis Vuitton, la robe comprend près de 21 000 microbilles, 9 000 strass, 2 500 paillettes, plus de 2 300 perles de style rococo et près de 2 000 cristaux Swarovski. La robe a également pris 290 heures pour être brodée à la main.

Les bijoux et les talons de Chamberlain sont également de la maison de couture française. Son maquillage a été réalisé par Kelsey Deenihan, en utilisant des produits de Byredo.

Le YouTuber de 20 ans travaille en étroite collaboration avec Louis Vuitton depuis 2019, assistant fréquemment à ses défilés de mode à Paris en personne avant que la pandémie ne frappe.

Chamberlain est devenue célèbre depuis qu’elle a atterri pour la première fois sur le radar d’Internet en créant des vidéos franches sur YouTube en 2017. En plus de son partenariat avec le label français, elle a également réussi à fonder sa propre entreprise de café appelée Chamberlain Coffee, en raison de son amour. pour le café. Elle est également ambassadrice mondiale de la marque et directrice créative de Bad Habit Beauty.

Elle est également apparue sur la couverture de Cosmopolitan et Allure.

Au total, Chamberlain compte près de 14 millions de followers sur Instagram et plus de 10 millions sur YouTube. Ses vidéos sur YouTube ont accumulé plus d’un milliard de vues.

