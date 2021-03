Emma Chamberlain sur la mauvaise habitude et le pouvoir du contenu – WWD

En tant que l’une des personnalités les plus connues des médias sociaux, Emma Chamberlain n’est pas étrangère à la diffusion de contenu en ligne.

«Il m’a fallu un certain temps pour comprendre ce qu’est un bon contenu», a-t-elle déclaré lors du Forum numérique de Beauty Inc, en conversation avec Alexa Tietjen, rédactrice beauté et influenceurs chez WWD. «Et je pense que, vraiment ce que c’est, c’est quelque chose qui fait que les autres se sentent bien, point final. Ce n’est pas si compliqué. Cela n’a pas besoin d’être super fou et extrême. Il n’est pas nécessaire que ce soit la chose la plus divertissante que vous ayez jamais vue. Il faut juste que vous vous sentiez bien. »

Chamberlain, 19 ans, a mis en ligne sa première vidéo YouTube à l’été 2017. Née et élevée en Californie, elle compte désormais 9,95 millions d’abonnés sur la plateforme, 12,3 millions d’abonnés sur Instagram et 9,6 millions de fans sur TikTok (et 291,3 millions de likes). Elle a eu plusieurs partenariats de marque depuis son ascension vers la gloire. Dans la mode, elle a construit une relation avec Louis Vuitton et est apparue comme le visage de PacSun. Elle possède également sa propre marque de café, Chamberlain Coffee, et dans le domaine de la beauté, elle est l’ambassadrice mondiale et la directrice créative de Bad Habit, une entreprise de soins de la peau ciblant les peaux stressées et émise par l’incubateur de marque Forma.

«Mon groupe démographique est principalement composé de filles de mon âge, donc des adolescentes, des filles du début de la vingtaine, mais j’ai au hasard des garçons de mon âge», a déclaré Chamberlain à propos de son public sur les plateformes. «Parfois, les mamans regardent mes vidéos avec leurs enfants et cela me choque toujours, parce que je me dis: ‘Pourquoi une mère s’intéresse-t-elle à ce que je fais?’ Mais c’est ma personne préférée pour moi, la maman qui regarde mes vidéos avec leurs enfants. »

Au fur et à mesure que son audience augmentait, comme tous les influenceurs, Chamberlain a dû équilibrer contenu authentique et payant.

«J’ai eu du mal au début de ma carrière à trouver comment créer du contenu payant d’une manière qui ne semble pas à la trappe ou au niveau superficiel», a-t-elle déclaré. «Mais au fil du temps, j’ai trouvé que la formule pour moi consiste simplement à travailler avec des marques en lesquelles je crois. Et je trouve que tant que je ne travaille pas avec une marque en laquelle je ne crois pas, ça passe toujours. vraiment bien. Les gens peuvent ressentir une véritable passion pour une marque à travers l’écran. Ils peuvent vous lire comme un livre, et donc, si je fais la promotion de quelque chose qui ne m’intéresse pas, je sais que les gens vont pouvoir le dire.

Être honnête sur les performances d’un produit et transparente en ce qui concerne le contenu sponsorisé l’a conduite au succès en tant que créatrice de contenu, a-t-elle déclaré. Et elle a adopté cette approche lorsqu’il s’agit de commercialiser Chamberlain Coffee en tant que marque amusante et intéressante, ainsi que de partager le message derrière Bad Habit. Elle est à la fois le visage de la marque de beauté et son experte incontournable de la génération Z.

«Ils m’ont envoyé un tas d’échantillons de leurs produits sans logo, rien», a-t-elle poursuivi. «Et j’ai en quelque sorte, dans un sens, eu un rendez-vous à l’aveugle avec leurs produits. Je les ai utilisés pendant quelques semaines. J’ai tout essayé jusqu’à épuisement des échantillons, et je les ai suppliés d’en avoir plus, parce que je suis tombé amoureux des produits, ne sachant plus rien sur la marque … J’ai vu leur image de marque et comment ils étaient si honnêtes, alors que je l’impression que la plupart des marques de soins de la peau sont tellement obsédées par la perfection. Bad Habit embrassait la vérité sur ce à quoi ressemble vraiment la vie, et j’adore ce message.