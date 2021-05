Emma Hayes, “ inspirante ”, peut surpasser Thomas Tuchel à Chelsea avec le succès de la Ligue des champions pour les femmes à quadruple poursuite en neuf ans et signifie “ tout ”

Lorsque Ronaldinho a remporté le Ballon d’Or en 2005, l’icône brésilienne a livré toute une prophétie sur un gamin de 18 ans faisant irruption sur la scène.

“Ce prix dit que je suis le meilleur joueur du monde, mais je ne suis même pas le meilleur joueur de Barcelone”, a-t-il déclaré. «Lionel Messi est le meilleur joueur du monde.»

Nous allons aller à plein Ronaldinho et vous dire que même si Thomas Tuchel remporte la Ligue des champions, il ne sera toujours pas l’entraîneur le plus titré à Chelsea cette saison.

Emma Hayes pourrait tout gagner à Chelsea cette saison

Ce serait Emma Hayes. Et pas seulement cette année, presque tous depuis 2012.

Trop souvent, nous utilisons le jeu masculin pour contextualiser et garantir le jeu féminin, ce qui mérite son propre récit, mais lorsque les deux équipes de Chelsea atteignent la finale de la Ligue des champions dans la même campagne, les comparaisons sont inévitables.

Les supporters des Bleus se souviendront de huit ans de blessure avant que les hommes ne remportent finalement la compétition des clubs d’élite européens. Eh bien, essayez neuf pour les femmes.

Hayes, qui était en larmes après la victoire en demi-finale contre le Bayern Munich le mois dernier, a récemment déclaré à talkSPORT: «Peu d’entre nous survivent neuf ans à Chelsea, c’est celui que je voulais plus que tout autre.

«C’était la troisième demi-finale depuis que je suis ici et je n’arrêtais pas de penser:« Je ne peux pas perdre ». Je ne pouvais pas traverser cette douleur de l’été en pensant à ce que-si et à ce que vous devez faire pour en arriver là. “

Toute la carrière de Hayes s’est construite à ce moment

Il y aura plus de larmes de joie si Chelsea gagne dimanche

L’année du célèbre triomphe masculin à Munich, 2012, a également marqué l’arrivée de Hayes et le début d’une domination nationale incalculable pour Chelsea Women.

Cela comprend quatre titres de Super League féminine, dont celui qu’ils ont terminé la semaine dernière, deux FA Cup et deux Coupes de la Ligue.

Chelsea est le nouvel Arsenal en matière de football féminin – et ils le font dans un WSL de plus en plus compétitif et en constante amélioration, où Manchester City se bat maintenant pour tout.

Mais les Blues n’ont pas pu égaler les Gunners là où cela compte le plus: en Europe.

Hayes le sait, étant donné qu’elle a une médaille du succès d’Arsenal en Ligue des champions en 2007, qui faisait partie d’un quadruple alors que l’actuel patron de Chelsea était entraîneur adjoint.

Depuis, c’est une compétition dominée par Lyon, Wolfsburg et Francfort. Jusqu’ici.

Le but de Fran Kirby au match retour n’a assuré aucune erreur à Chelsea, qui a battu le Bayern 5-3 au total.

Ce dimanche, en direct sur talkSPORT, Chelsea peut s’affirmer comme la meilleure équipe féminine d’Europe et revendiquer le Saint Graal auquel elle travaille depuis près d’une décennie.

Oh, et c’est contre Barcelone, l’opposition la plus régulière et la plus infâme des différentes quêtes masculines du continent.

“Cela signifie tout”, a déclaré l’ancienne star de Chelsea Eni Aluko à talkSPORT.com.

«Vous avez vu les larmes d’Emma Hayes à la fin du match du Bayern [semi-final]. Vous avez vu les photos des joueurs et l’émotion.

C’est tout ce que ça veut dire

Les femmes de Chelsea veulent le succès de la Ligue des champions plus que toute autre chose

«Il y a une vraie reconnaissance que cela prend dix ans. Ce voyage, arriver à la finale de la Ligue des champions avec deux apparitions en demi-finale.

«C’est ce qui le rend si spécial. En plus de cela, vous avez également les gars en finale. Chelsea est dans un endroit vraiment incroyable en tant que club.

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, était obsédé par la gloire européenne pour l’équipe masculine – et l’oligarque russe a tout aussi soif de succès dans le football féminin.

Dans une rare interview récente avec Forbes, Abramovich a déclaré que l’équipe féminine est “ un élément essentiel de Chelsea et façonne qui nous sommes en tant que club ”.

C’est peut-être pour cela que Chelsea est meilleur que les autres: un voyage à Cobham vous montrera qu’Abramovich se soucie vraiment de l’équipe féminine, qui bénéficie des mêmes installations de classe mondiale que les hommes, et les Blues sont l’un des rares clubs prêts à le faire. éclabousser l’argent sur les footballeuses.

Chelsea a réussi à établir le record de transfert britannique en signant Pernille Harder pour seulement 250000 £ l’année dernière

Des talents anglais tels que Millie Bright et Fran Kirby ont également été autorisés à s’épanouir grâce à l’engagement de Chelsea à développer le football féminin, mais le facteur le plus important est Hayes.

Quel est son secret? Des oies, apparemment.

«J’ai montré des vidéos sur les oies aux joueurs», a déclaré Hayes avant la victoire 5-0 contre Reading qui a remporté le titre WSL. «Je leur ai montré pourquoi les oies volent en formation V, quel est le rôle de chacun, comment les oies se soutiennent et, surtout, pourquoi vous volez plus loin ensemble.

«C’est l’essentiel. Les oies ne pourraient pas migrer vers le soleil sans voyager ensemble. C’est la même chose pour nous.

Ils disent que le génie va de pair avec la folie, principalement parce que seul un génie s’en tirerait en disant des choses aussi folles. Comme Jose Mourinho et ses œufs Waitrose, ou les mouettes d’Eric Cantona, il en va de même pour Hayes.

«Emma Hayes a toujours été un personnage», a ajouté Aluko. «Je ne suis pas surpris qu’elle utilise des analogies avec des oies, c’est probablement l’une des plus normales!

Aluko a joué sous Hayes pendant six ans à Chelsea

«En 2012, quand elle a rejoint, j’étais à Birmingham et j’ai pensé que c’était un excellent signal pour eux. Elle venait d’Amérique, elle avait remporté le quadruple avec Arsenal en tant qu’assistante, même à l’époque elle avait un pedigree.

«J’ai toujours été séduit par la vision d’Emma. Elle parlait toujours de l’avenir, des joueurs qu’elle recruterait. Il y avait quelque chose de crédible à ce sujet.

«Elle est exécutée, c’est la chose la plus importante. Nous pouvons tous parler de ce que nous voulons faire, mais il s’agit de l’exécuter, de construire, d’avoir des conversations difficiles et de déplacer les gens sur la voie pour le faire.

«Dans le football féminin, c’est vraiment important, et c’est ce qu’Emma a fait. Elle ne se soucie pas de plaire à beaucoup de gens sur la voie du succès.

«Je le respecte et je suis inspiré par lui en tant que personne occupant ce poste maintenant.»

Il ne restera plus rien à Chelsea et Hayes à gagner s’ils réussissent dimanche

La victoire de dimanche posera sûrement la question: quelle est la suite pour Hayes? Beaucoup, y compris notre propre Laura Woods, l’ont invitée à devenir la première entraîneuse du football masculin, alors que le poste de Lionesses doit lui faire signe à un moment donné.

Mais c’est peut-être la seule fois où nous autoriserons l’un des pires clichés du football: elle se concentre uniquement sur le prochain match.

C’est un assez gros.

Présentée par Faye Carruthers, avec les commentaires de Sam Matterface, Fara Williams et Courtney Sweetman-Kirk, la finale de la Ligue des champions féminine 2021 est en direct sur talkSPORT à partir de 20h le 16 mai