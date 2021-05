Emma Hayes, premier entraîneur d’une finale de Ligue des champions

06/05/2021 à 11:38 CEST

Inès Sanchez

Les femmes commencent à se faire un nom dans le football. Après le succès de Jill Ellis avec les États-Unis ou de Sarina Wiegman avec les Pays-Bas, cela pourrait être reproduit dans la catégorie des clubs. Emma Hayes est la première coach, depuis 2009, en atteindre une finale de la UWCL.

Chelsea connaît une saison brillante. En fait, comme le Barça, ils pourraient atteindre les aigus cette année. Ils sont leaders de la compétition nationale en l’absence de journée et disputeront la finale de la Ligue des champions ainsi que la FA Cup en ce mois de mai. Trois semaines avant la fin de la saison, qui seront trois finales pour mettre la touche finale à une belle campagne.

Outre le grand potentiel des footballeurs qui composent l’équipe – Harder, Kirby ou Kerr entre autres – l’une des grandes personnes responsables du succès est Hayes. L’entraîneur il a atteint les rangs des bleus il y a neuf saisons. Maintenant, il a 24 ans d’expérience en tant que technicien. Elle était la plus jeune de la W-League, a également dirigé plusieurs équipes aux États-Unis et était assistante technique à Arsenal. Ce n’est qu’à l’été 2012 qu’il a repris les rênes de Chelsea et a eu une belle opportunité dans le football européen.

Il a commencé avec une ligue avec peu d’expérience et a réussi à faire de l’équipe l’une des meilleures du pays et d’Europe. Au cours de ces neuf années, il a remporté huit titres: trois Super League féminine, deux Women’s League Cup, deux FA Cup et une Spring Series. Désormais, l’autre étape importante qu’il a franchie est de qualifier Chelsea pour la finale de la Ligue des champions dans ce qui sera la première finale du club.

Cette finale est une récompense pour près d’une décennie de travail. “Comment décrivez-vous la fierté que vous ressentez pour le club, pour ce qu’il représente, pour les gens qu’il représente?”. “Je suis très heureux pour tout le monde. Je l’aimais tellement. C’était la semaine la plus longue du monde. Je devais faire tout mon possible pour garder mes émotions sous contrôle, continuer à m’entraîner normalement. Je voulais juste que le match vienne”, a-t-il terminé. .

Chelsea connaît une excellente saison. En plus de ce qu’Emma Hayes a déjà réalisé en dirigeant la section féminine, ce succès se reproduit chez les hommes. Avec sa récente classification du masculin, il est devenu ee premier club dans lequel les deux équipes s’affrontent en finale de la Ligue des champions. Depuis la création de la compétition, aucun club n’y était parvenu.