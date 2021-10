Pour Emma Keller, responsable du développement durable chez Nestlé, la protection de l’environnement est quelque chose qui va bien au-delà de son titre de poste.

« L’industrie alimentaire n’existe pas sans la nature », dit-elle au Grocery Gazette.

« Si nous menaçons la nature, par le biais de pratiques perturbatrices ou avec les impacts du changement climatique, nous sommes littéralement confrontés à un risque énorme pour nous en tant qu’entreprise. »

C’est peut-être une conséquence de son passage au WWF, où elle a travaillé avec des entreprises pour « transformer le système alimentaire mondial ».

C’est peut-être aussi la raison pour laquelle Keller semble rafraîchissant, non partisan, admettant que même Nestlé – la plus grande entreprise alimentaire au monde – ne peut pas être laissée seule aux prises avec la crise climatique.

« Il y a tellement de choses que nous pouvons tous apprendre les uns des autres », dit-elle.

« Nous avons absolument besoin de plus de collaboration dans cet espace afin que nous puissions travailler ensemble sur des innovations et des technologies passionnantes, et réellement aider à vraiment trancher avec les consommateurs. »

Cet état d’esprit s’étend également au gouvernement.

« Nous avons besoin que les gouvernements interviennent et aident à conduire le type de changement sectoriel que nous devons voir », estime Keller.

Elle cite les recommandations de la stratégie alimentaire nationale d’Henry Dimbleby à titre d’exemple : « déclaration obligatoire des ventes de protéines, en cherchant comment réduire la consommation de viande ».

Selon le rapport, la Grande-Bretagne doit réduire sa consommation de viande de 30 % au cours de la décennie pour atteindre son objectif de zéro net en 2050.

Comme Dimbleby, Keller ne demande pas une taxe sur la viande.

Elle souligne que le gouvernement devrait mettre en place des « politiques habilitantes » – une réponse à ceux qui craignent qu’un prélèvement ne paralyse les familles les plus pauvres – pour « stimuler l’innovation » dans les aliments à base de plantes.

Dans la même veine, les entreprises doivent « autonomiser les consommateurs » avec l’option d’aliments végétaliens « nouveaux et excitants, délicieux, sains et abordables ».

Keller a un condiment spécifique à l’esprit lorsqu’il s’agit de régimes alimentaires durables – « La variété est le piment de la vie, comme on dit ».

Elle poursuit : « Les choses à rechercher sont une variation de différentes options à base de plantes ou d’options flexitariens dans votre alimentation.

« C’est à base de plantes, c’est bon pour la planète et bon pour la santé. »

D’un autre côté, Keller s’empresse de souligner que les repas sans viande ne sont pas une « solution miracle » alors qu’elle entre dans le vif du sujet de la stratégie de durabilité de Nestlé.

En fait, ils ne sont qu’un des trois piliers environnementaux de la multinationale.

Le second est « d’amorcer une transition vers l’agriculture régénérative » – empêcher la déforestation, ne pas perturber les sols et améliorer la biodiversité.

Le troisième? « Rendre nos opérations aussi respectueuses du climat et durables que possible, ce qui signifie passer à des sources d’énergie renouvelables », répond Keller.

Alors que les derniers préparatifs sont en cours pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique – la Cop26 – qui débutera dimanche, la durabilité n’a jamais été une priorité plus élevée à l’ordre du jour.

Avec les scientifiques du climat qui ont récemment publié un «code rouge pour l’humanité», les enjeux n’ont peut-être jamais été aussi élevés.

