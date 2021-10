Emma Kenney ne se retient pas dans une récente interview avec Call Her Daddy.

La star de Shameless a partagé de nombreuses histoires intéressantes de ses jours dans la série, rappelant comment elle a volé du papier toilette dans des remorques et a eu son premier baiser devant la caméra. Mais c’est son expérience de travail avec Emmy Rossum qui a attiré l’attention des auditeurs.

Selon Emma, ​​​​l’actrice du Fantôme de l’Opéra qui jouait sa sœur était comme une vraie sœur – « de bonnes et de mauvaises manières ».

« J’étais évidemment beaucoup plus jeune », a-t-elle expliqué. « Il y avait des moments où elle essayait d’avoir une bonne influence et puis il y avait des moments où elle me donnait ouvertement du mauvais … pas le meilleur conseil. »

Emma n’a pas expliqué en détail ce que l’actrice, qui a 13 ans son aînée, lui a dit, disant simplement : « Peut-être qu’elle se débattait avec ses propres problèmes intérieurs et s’en prenait aux autres. »