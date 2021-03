Emma Kenney, sans vergogne, partage un message émotionnel alors que la série se termine après 11 saisons

Bien sûr, il y a des émissions qui ont duré plus longtemps que Shameless et qui roulent toujours aux heures de grande écoute, mais cela ne signifie pas que passer la saison 11 est quelque chose à éternuer. La série a réussi à rester populaire pendant une période difficile à la télévision, lorsque le paysage de visionnage est devenu de plus en plus fracturé, mais les fans se sont toujours avérés pour leurs doses annuelles de folie Gallagher.

Emma Kenney a joué la plus jeune fille Deb dans la série pendant l’intégralité de ses 11 saisons, et il est assez facile de comprendre pourquoi elle aurait de grands sentiments à propos de la fin de Shameless. Heureusement pour nous, elle a mis certaines de ses pensées sur Instagram, avec un joli regard sur les acteurs et l’équipe dans les coulisses du grand jour. Regarde!