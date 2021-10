Emma Kenney, une ancienne ‘Shameless’, décrit les ‘mauvais jours’ qu’elle a eus avec Emmy Rossum sur le tournage

Les stars sans vergogne Emma Kerney et Emmy Rossum ont peut-être joué le rôle de sœurs à la télévision, mais Kerney révèle qu’elles n’ont pas toujours été une grande famille heureuse. L’actrice est apparue pour une interview sur le podcast Call Her Daddy où elle a admis que travailler avec Rossum ressemblait aux mêmes hauts et bas d’une relation de sœur.

« J’étais évidemment beaucoup plus jeune », a-t-elle déclaré. « Il y avait des moments où elle essayait d’avoir une bonne influence et puis il y avait des moments où elle me donnait ouvertement du mauvais … pas le meilleur conseil. »

Kerney n’a pas approfondi la raison pour laquelle elle pensait que Rossum lui dirait certaines choses, mais elle a fait allusion à une conclusion possible. « Peut-être qu’elle se débattait avec ses propres problèmes intérieurs et s’en prenait aux autres », a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi en disant parfois qu’elle avait l’impression qu’elle était dans une « concurrence étrange » avec l’actrice du Fantôme de l’Opéra, qui a 13 ans son aînée. « Je ne sais pas si c’était d’autres personnes sur le plateau qui créaient ça ou si c’était elle qui créait ça, mais je sais que je ne le créais pas. »

Lorsque Rossum a finalement quitté la série, Kerney partage que l’ensemble avait une ambiance plus positive. « C’était bizarre au début, bien sûr, mais le décor est devenu un peu plus positif. Je ne vais pas mentir », a-t-elle déclaré. « Je me souviens, avant son départ, j’allais sur le plateau quelques jours et j’étais très anxieux d’avoir une scène avec elle », a expliqué Emma, ​​ »parce que si elle avait une mauvaise journée, elle en faisait une mauvaise journée pour tout le monde . »

Alors qu’ils n’étaient pas exactement les plus proches, Kerney dit qu’elle n’a pas de mauvais sentiments même s’ils « ne se sont pas parlé depuis des années ». Je suis sûre qu’elle va être une mère adorable », a-t-elle déclaré. Une source proche d’Emmy partage avec E! News que l’actrice n’était pas au courant des sentiments de Kerney envers elle. « Ce n’est pas ainsi qu’Emmy se souvient de leur relation de travail et de leur amitié », a expliqué la source. « Elle est vraiment surprise et déçue à ce sujet car ce n’est pas la façon dont elle se souvient de son temps passé sur le plateau et surtout avec Emma. »