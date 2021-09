Emma Raducanu a confirmé sa participation à la Coupe du Kremlin, mais Indian Wells n’est toujours pas clair alors qu’Andy Murray exhorte LTA à capitaliser sur le succès de la sensation du tennis britannique

Emma Raducanu a été confirmée comme participante à la Coupe du Kremlin à Moscou le mois prochain.

La sensation du tennis chez les adolescentes britanniques a été timide quand elle entrerait sur le terrain, et elle a parfaitement le droit de l’être après avoir remporté l’US Open.

Raducanu a choqué le monde du tennis en remportant l’US Open

Sa victoire à Flushing Meadows l’a propulsée au rang de célébrité pratiquement du jour au lendemain et la dernière semaine et demie a été remplie de soirées de premier plan et d’interviews dans les médias.

Maintenant, elle est de retour à l’entraînement et tous les regards sont tournés vers la prochaine fois qu’elle sera en action.

Gagner l’US Open a naturellement changé ses plans en ce qui concerne les tournois avant la fin de l’année.

Son nouveau classement de 22 dans le monde lui permet d’entrer directement dans des tournois plus prestigieux pour lesquels elle aurait autrement dû se qualifier.

Tous les regards sont tournés vers la prochaine fois que Raducanu sera sur le terrain

“Après l’US Open, je voulais me donner cette semaine pour arrêter complètement le tennis parce que ça a été sept semaines extrêmement intenses mais enrichissantes”, a-t-elle déclaré au WTA Insider.

«Je sais que je vais retourner au travail probablement lundi ou au début de la semaine prochaine pour reprendre l’entraînement. Côté horaire, je ne sais pas. Peut-être Indian Wells, je ne sais pas.

Indian Wells commence le 7 octobre et comme le classement a été pris avant l’US Open, elle devrait se qualifier.

Mais un joker se dirigera presque certainement vers la Californie, car les organisateurs voudront sûrement faire venir Raducanu, la propriété la plus en vogue du tennis en ce moment, en Californie.

Alors qu’Indian Wells est toujours dans les airs, elle a été inscrite au tableau principal de la Kremlin Cup, qui commence le 18 octobre.

Raducanu est aussi le nouveau visage de Tiffany

C’est le lendemain de la fin d’Indian Wells et les plans pourraient encore changer.

Ce qui ne fait aucun doute, c’est comment la manie Raducanu a balayé le Royaume-Uni et le reste du monde lors de l’US Open.

Plus de neuf millions de personnes l’ont vue battre Leylah Fernandez pour devenir la première femme britannique gagnante du Grand Chelem en 44 ans.

Une nouvelle génération de jeunes a le modèle parfait à suivre et Andy Murray a exhorté la Lawn Tennis Association (LTA) à ne pas laisser passer cette opportunité.

Murray a déjà critiqué la LTA pour ne pas avoir capitalisé sur son succès au cours de sa brillante carrière qui l’a vu remporter trois tournois du Grand Chelem jusqu’à présent.

Murray a critiqué la façon dont son succès n’a pas été construit par la LTA

En 2019, il a qualifié le fait que si peu de courts couverts avaient été construits en Écosse de « folie ».

“C’est évidemment une énorme opportunité”, a déclaré Murray cette semaine. « Du côté des hommes, il a fallu 77 ans d’attente pour que quelqu’un remporte un grand chelem en simple. [until Murray won the US Open in 2012] et du côté des femmes, c’était 44 ans.

« Pour un pays qui accueille le plus grand tournoi de tennis du monde et qui ne manque certainement pas d’argent, ce n’est pas vraiment suffisant.

« Maintenant, cela devrait être l’occasion d’essayer de s’assurer que ce n’est pas une autre énorme attente. Ils doivent essayer de saisir l’opportunité.

Le Times rapporte que la LTA contactera la LTA pour demander un financement supplémentaire pour davantage d’installations publiques.

Raducanu est la nouvelle lumière brillante du tennis britannique

“Je pense que l’une des images que le tennis a eues au fil des ans est simplement qu’il n’est pas assez accessible”, a poursuivi Murray. « Que ce soit le cas ou non, je ne sais pas exactement.

«Mais comme l’image est que c’est en quelque sorte un sport de riche et qu’il est trop cher à jouer, je suis sûr que cela dissuade potentiellement les gens et peut-être les parents d’y faire participer leurs enfants.

“Le travail des organes directeurs est maintenant de montrer que ce n’est pas le cas et d’investir autant qu’ils peuvent dans les parcs et les tribunaux publics pour le rendre aussi bon marché et abordable que possible pour que les gens jouent.”

