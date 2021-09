Tout le monde parle d’Emma Raducanu, 18 ans, alors qu’elle est devenue la première femme britannique à atteindre une finale du Grand Chelem de tennis en 44 ans.

Mais son adversaire de l’US Open, la Canadienne de 19 ans Leylah Fernandez, ne doit en aucun cas être sous-estimée.

Raducanu est le premier qualifié à atteindre la finale de l’US Open

Les deux starlettes s’affronteront lors de la finale de l’US Open ce samedi à 21h au Arthur Ashe Stadium.

Ce sera la première finale de l’US Open qui mettra en vedette deux adolescents depuis que Serena Williams, 17 ans, a battu Martina Hingis, 18 ans, en 1999.

Cela a été une histoire de conte de fées pour Raducanu et Fernandez alors que la paire a atteint de manière inattendue l’événement phare de Flushing Meadows.

S’adressant à talkSPORT Breakfast, l’ancienne star du tennis britannique et vainqueur de l’Open de France de 1975, Sue Barker, n’a pas tardé à féliciter les deux finalistes.

Barker a déclaré: «Ces deux jeunes femmes en finale, toutes les deux repoussent de nouvelles limites pour le tennis féminin et c’est et c’est la finale la plus excitante dont je me souvienne vraiment à cause de la façon dont elles jouent.

«Ils sont intrépides et sans nerfs et ils le jouent avec plaisir. Ils s’amusent et sourient.

Fernandez a éliminé trois des cinq premières têtes de série à l’US Open

« C’est comme ça que nous voulons que ce soit pour les jeunes enfants. C’est amusant à jouer. Tout n’est pas une question de pression.

«Bien sûr, la pression va venir pour les deux. Arriver au sommet est la partie facile, y rester est la partie difficile. »

Et les commentaires du joueur devenu présentateur devraient rappeler aux fans de tennis britanniques qu’ils ne devraient pas oublier trop vite à quel point l’adversaire de Raducanu est impressionnant.

Le talent sportif appartient à la famille Fernandez et le père et entraîneur de Leylah, Jorge, était joueur de football et entraîneur dans son Équateur natal.

Il a donné à sa fille une «mentalité de football» et a inculqué une éthique de travail et un régime difficiles qui ont permis à Leylah d’entreprendre deux séances sur le terrain et jusqu’à deux séances d’entraînement physique.

“Il a mis son propre entraînement de football dans celui de tennis, donc cela peut être plus amusant et plus ouvert d’esprit pour nous”, a déclaré Fernandez au Times l’année dernière. « L’intensité est un peu différente. Nous apportons beaucoup de mentalité de football.

« Il y a beaucoup d’entraîneurs et de joueurs qui regardent notre entraînement et disent : ‘C’est un peu fou. C’est un peu trop pour un joueur de votre âge. Et je me dis ‘Non, c’est tout à fait normal, c’est la façon dont nous nous entraînons et c’est la façon dont cela fonctionne pour nous depuis des années.’

Fernandez s’est avéré populaire auprès du public de l’US Open

L’adolescente désormais basée en Floride a fait ses débuts en Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2020, finissant par perdre au premier tour contre Lauren Davis.

Mais depuis lors, Fernandez a connu beaucoup de succès malgré les adversités qui l’ont traversée.

En 2020, elle a battu Belinda Bencic, alors cinquième mondiale à l’époque, à la Billie Jean King Cup.

Elle s’est ensuite qualifiée pour sa première finale de tournoi WTA à l’Open du Mexique et bien que finalement battue par Heather Watson, une semaine plus tard, elle a bouleversé la championne du Grand Chelem Sloane Stephens pour atteindre les quarts de finale de l’Open de Monterrey 2020.

Enfin, en 2021, elle a remporté la même compétition, obtenant son premier titre WTA. En plus de cela, elle était la plus jeune joueuse du tableau principal et a gagné sans perdre un set.

Raducanu et Fernandez se sont déjà affrontés une fois au niveau junior

À l’US Open de cette année, Fernandez a porté l’état d’esprit inculqué par son père en elle, parfois, des matchs exténuants.

La jeune femme de 19 ans a fait tomber des millions de mâchoires lorsqu’elle a battu la championne en titre et quadruple vainqueur du Grand Chelem Naomi Osaka au troisième tour, remportant 5-7 7-6 (7-2) 6-4.

Elle a également battu la 16e tête de série Angelique Kerber et la cinquième tête de série Elina Svitolina en route vers la demi-finale.

Dans les quatre derniers, elle a de nouveau remporté la victoire et a battu Aryna Sabalenka 7-6 (3) 4-6 6-4. Son challenger était deuxième au classement mondial avec 10 titres de tournée à son actif.

Barker a ajouté qu’elle admirait à quel point la jeune star est “intrépide” dans son style de jeu, quel que soit le joueur de l’autre côté du filet.

Et Fernandez elle-même a fait écho à cela, racontant à ESPN qu’elle avait “essayé d’être magique sur le terrain dès son plus jeune âge” et avait organisé “un spectacle pour tout le monde”.

Il ne faut pas se moquer des réalisations de Raducanu lors de cette compétition, elle est maintenant considérée comme la favorite pour la personnalité sportive de l’année de la BBC.

Mais il est juste de dire que Fernandez a sans doute fait face à un parcours plus difficile vers la finale, étant donné le classement et l’argenterie ornés par les femmes qu’elle a affrontées à Flushing Meadows.

Fernandez a eu la «mentalité du football» inculquée par son père à un jeune âge

Quand on repense à la jeune carrière de Fernandez, elle a une façon de choquer le monde du tennis et ce samedi a certainement l’occasion de ne pas faire exception.

Alors que les fans de tennis en Grande-Bretagne sont plus qu’à juste titre enthousiasmés par Raducanu, Fernandez ne doit en aucun cas être caché des feux de la rampe.

Ce ne sera pas non plus la première fois que les deux hommes partageront le terrain ensemble, ils se sont affrontés lors du tournoi juniors de Wimbledon 2018.

Raducanu à cette occasion a eu raison de Fernandez et le tennis britannique espère qu’elle pourra répéter le même résultat.