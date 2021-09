Emma Raducanu a dit de “ne jamais être satisfaite” de devenir une grande championne après la victoire à l’US Open par l’entraîneur qui a aidé Andre Agassi et Maria Sharapova à atteindre le sommet

in

L’entraîneur de tennis vénéré Nick Bollettieri a donné ses conseils à Emma Raducanu après son succès à l’US Open et l’a exhortée à “continuer à monter en flèche”.

Bollettieri a entraîné des joueurs qui ont atteint le sommet du jeu, dont Andre Agassi et Maria Sharapova.

Raducanu a surpris le monde du tennis avec sa victoire improbable à l’US Open

L’homme de 90 ans, qui s’est fait connaître grâce à sa prestigieuse académie en Floride, a également joué un rôle essentiel dans la carrière des n°1 Monica Seles, Jim Courier et des sœurs Williams.

Bollettieri sait une chose ou deux sur ce qu’il faut pour atteindre le sommet du jeu.

Raducanu, qui n’a encore que 18 ans, aura les yeux du monde sur elle la prochaine fois qu’elle entrera sur le court après sa célèbre victoire à New York.

Elle est devenue la première qualifiée à remporter un grand chelem, puis a grimpé de 127 places au classement mondial.

L’adolescent de Bromley a depuis gagné une autre place dans le classement à la 22e sans même jouer un match.

Bollettieri a entraîné certains des meilleurs joueurs de tous les temps

Le coup de pied Bollettieri a commencé la carrière d’Agassi, qui a remporté huit tournois du Grand Chelem

Écrivant dans le Daily Mail, Bollettieri a déclaré: «Le météore souriant de la Grande-Bretagne, Emma Raducanu, a remporté l’US Open ce mois-ci au galop, mais puis-je la déclarer comme un grand de tous les temps en devenir? Sacré maquereau, non ! Le sport est tellement plus complexe.

«J’ai été aussi choqué que l’observateur suivant qu’Emma ait remporté ce titre avec ce qui semblait être une facilité suprême, sans laisser tomber un set alors qu’elle devenait la première personne de l’histoire du Slam à gagner en tant que qualification.

«Mais j’ai été impressionné par le physique d’Emma lors de la finale contre Leylah Fernandez, qui à elle seule est une joueuse profondément impressionnante.

« Le contrôle mental d’Emma tout au long de son exploit sans précédent était merveilleux. Elle n’a pas craqué. Elle a souri et s’est imposée.

« Sa polyvalence était remarquable. Le jeu ne consiste plus seulement à garder le ballon en jeu, il s’agit de changer, de réagir à la force en profondeur de l’opposition. Il faut se manifester, on ne peut plus gagner avec un seul style.

Raducanu s’est hissé au 22e rang mondial

« Emma fait bien toutes les bases, mais son jeu de jambes remarquable était accrocheur. C’est le fondement de tout le reste. Roger Federer a un talent et des coups sublimes mais le socle est dans le jeu de jambes. Regardez-le, mais vous aurez besoin d’un ralenti.

« La capacité d’Emma à bien frapper des balles difficiles était exceptionnelle à cet US Open. Bien frapper une balle est l’exigence 101, mais riposter systématiquement sur ces coups durs : cela vous démarque. Ce sont les points positifs. Mais soyons aussi réalistes.

« Le prochain tournoi de Raducanu et le prochain Chelem seront révélateurs. Nous verrons comment elle fait face à la célébrité, et après avoir fait quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant, et nous espérons qu’elle continuera à le faire.

«Je ne peux pas vous dire avec honnêteté que je sais qu’elle sera une championne du monde. Je vois le potentiel, et toutes sortes de points positifs, et j’espère qu’elle continuera à monter en flèche. Mais allez-y doucement et laissez-la respirer. Qu’elle trouve son chemin.

Sharapova a été championne de Wimbledon en 2004

Serena Williams avait 17 ans lorsqu’elle a remporté l’US Open

Des comparaisons inévitables seront établies avec des personnalités comme Sharapova et les sœurs Williams, en raison du même âge qu’elles ont remporté des titres du Grand Chelem.

Sharapova et Serena Williams avaient toutes deux 17 ans lorsqu’elles ont remporté leur premier tournoi du Grand Chelem, tandis que Venus Williams venait d’avoir 20 ans lorsqu’elle a remporté Wimbledon en 2000.

Bollettieri a ajouté : « Maria Sharapova, qui est arrivée dans mon académie en Floride à l’âge de 8 ans, était distincte d’une très jeune. À 11 ou 12 ans, elle dirigeait sa propre émission sur le court, désespérée de se rendre au travail tous les jours.

« J’arrivais pour assister à une séance et elle me lançait un regard qui disait : « Commençons ce putain de jeu de balle ! » Maria n’aimait pas beaucoup parler. Tout était affaire pour elle. Elle n’a jamais été satisfaite, et être un champion à répétition n’est jamais être satisfait.

Raducanu aura désormais beaucoup plus d’attentes sur ses épaules la prochaine fois qu’elle jouera

« Les sœurs Williams étaient les mêmes. Ils avaient des capacités physiques incomparables, mais c’était la concentration, ne pas se laisser envahir par les distractions extérieures, qui les a gardés si dominants pendant si longtemps.

« Invité à donner un conseil à Emma Raducanu, ce serait simple : ne jamais être satisfait. Faire plus. Lorsque vous êtes satisfait, c’est lorsque les gens vous rabaissent. Continuez à aspirer à faire des choses que les gens disent ne pas pouvoir faire. »

