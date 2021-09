Emma Raducanu a été comparée à Muhammad Ali par le grand tennisman Boris Becker, alors que l’adolescente record “flotte comme un papillon, pique comme une abeille” en route vers la finale de l’US Open

in

Les incroyables performances record d’Emma Raducanu à l’US Open l’ont comparée à Muhammad Ali du grand tennisman Boris Becker.

Raducanu, 18 ans, affronte sa compatriote Leylah Annie Fernandez lors de la finale du Grand Chelem samedi soir, après une quinzaine de spectateurs mondiaux époustouflants à Flushing Meadows.

Raducanu doit affronter Leylah Fernandez, 19 ans, pour remporter l’US Open

La numéro 150 mondiale Raducanu est la première qualifiée à atteindre une finale du Grand Chelem, et l’a fait de manière étonnante car elle n’a pas encore perdu de set dans la compétition.

Ses performances lui ont valu des éloges du monde entier, mais la plus grande à ce jour est peut-être celle de Becker, six fois vainqueur du Grand Chelem.

Muhammad Ali est l’un des plus grands sportifs de tous les temps, l’ancien champion des poids lourds transcendant la boxe avec son incroyable personnalité en dehors du ring, mais ce sont ses exploits à l’intérieur qui rappellent à Becker Raducanu.

“Regarder Emma Raducanu cette semaine m’a rappelé ce qu’on disait de Muhammad Ali : flotte comme un papillon, pique comme une abeille”, a-t-il déclaré.

Muhammad Ali était l’un des athlètes les plus respectés au monde

« S’il y a une chose qui s’est démarquée par-dessus tout, c’est son mouvement.

“Si fluide, cela lui permet de se mettre dans la bonne position pour jouer le coup, et quand elle en a besoin, elle lance la piqûre.”

L’adolescente a dépassé ses adversaires avec confort et style à New York, glissant sur le terrain avec des affichages sans erreur et une habileté au toucher au filet.

Et elle entrera de nouveau dans l’histoire samedi soir en participant à la première finale majeure masculine ou féminine avec des joueurs non classés depuis le début de l’ère ouverte en 1968.

Becker est devenu le plus jeune vainqueur masculin du Grand Chelem de l’histoire en 1985 lorsqu’il a remporté Wimbledon à l’âge de 17 ans et 227 jours, et il a donné quelques conseils philosophiques à Raducanu sur la façon de se préparer.

Boris Becker avec le trophée de Wimbledon en 1985

“Mon conseil serait très limité, laissez simplement la nature suivre son cours”, a déclaré Becker.

“Quand vous êtes à la fin de votre adolescence, vous n’avez pas les mêmes doutes que lorsque vous êtes plus âgé – c’était comme ça avec moi et cela semble être le cas pour elle.”

Mais quand il s’agit de savoir qui est le favori pour le match de ce soir, Becker pense que l’adolescent un peu moins expérimenté a l’avantage.

“Je ferais de Raducanu un léger favori pour ce match”, a-t-il poursuivi. “Le fait qu’elle ait eu un chemin moins ardu vers la finale pourrait être le facteur décisif, mais je ne peux pas souligner à quel point j’ai été impressionné par les deux.

Les célébrations de Raducanu ont été un mélange rafraîchissant de choc et de joie

« Ne sous-estimez pas à quel point il est difficile de gagner tous vos matchs en deux sets, comme cela a été le cas avec Raducanu.

“Oubliez qu’elle est jeune et inexpérimentée et oubliez certainement son classement, cela a été stupéfiant à quel point elle a bien joué.”

Raducanu s’est éloignée de son pays d’origine de l’autre côté de l’étang et de sa famille, ce qui, selon Becker, l’a aidée à éviter la pression.

“Je dois admettre que je pensais que tout cela pourrait la rattraper lorsqu’elle arriverait au quatrième tour ou aux quarts de finale, comme à Wimbledon”, a expliqué Becker.

Raducanu a connu une course de rêve à Wimbledon, même si elle s’est terminée sur une note décevante

«Je pense que cela a dû aider qu’elle soit à New York, plutôt qu’à SW19, où elle connaît moins de monde et a une équipe plus petite autour d’elle.

«Il a été plus facile de s’isoler de toute hystérie, et il est clair que les semaines d’entraînement et de tournois appropriés depuis la saison sur gazon ont fait une énorme différence. Physiquement, elle a peut-être l’avantage, ce qui me rassure sur ses chances. »