Emma Raducanu a plaisanté en disant qu’elle voulait assez d’argent pour de nouveaux AirPod pendant l’US Open, maintenant elle est le visage de Tiffany et devrait devenir le premier sportif milliardaire de Grande-Bretagne

Emma Raducanu plaisantait lorsqu’on lui a demandé avec quoi elle se récompenserait pendant l’US Open.

Ensuite, elle a dit qu’elle envisageait suffisamment de prix pour acheter une nouvelle paire d’AirPod, mais ses gains à Flushing Meadow – tous les 1,8 million de livres sterling – et la vie de superstar qui a suivi l’ont vue devenir le visage de Tiffany.

. – .

Raducanu vient de devenir le visage de Tiffany

“Il y a une blague dans mon équipe parce que mon match de qualification au premier tour, j’ai perdu mes AirPod, et je courais essentiellement dans la salle d’entraînement pendant environ trois minutes avant mon appel pour continuer à essayer de le trouver”, a déclaré Raducanu à ESPN pendant Le tournoi.

“Mais, je l’ai perdu et je me disais : ‘tu sais et si tu gagnes ce match, tu peux t’acheter une paire d’AirPods.'”

En fin de compte, le jeune homme de 18 ans est entré dans l’histoire en devenant le premier qualifié à remporter un grand chelem et le détaillant de bijoux de luxe n’est que le début.

Pas mal pour quelqu’un qui vient tout juste de terminer son bac alors que beaucoup de ses pairs vont tout juste commencer l’université et penseront aux prêts étudiants et aux découverts.

.

Raducanu est entré dans l’histoire du tennis en remportant l’US Open

Raducanu est considérée comme le rêve d’un spécialiste du marketing, ayant été populaire au Royaume-Uni et aux États-Unis, tout en attirant également le marché chinois.

Sa mère est originaire de Chine et son mandarin courant a déjà vu sa base de fans grandir en Asie.

L’adolescent de Bromley est un client du «super-agent» IMG Max Eisenbud, qui a aidé Maria Sharapova et Li Na à gagner des dizaines de millions de livres au cours de leur carrière.

On dit que son contrat avec Tiffany vaut une somme à sept chiffres.

“C’est une marque tellement emblématique et à laquelle je me sens connecté depuis un certain temps”, a déclaré Raducanu à British Vogue.

« J’ai porté la bague, le bracelet, les boucles d’oreilles et le collier croisé tout au long de la [US Open] tournoi. Ces pièces seront toujours très spéciales pour moi.

GETTY

Raducanu a gagné des fans partout dans le monde après sa victoire en Grand Chelem

Le Mail rapporte que Raducanu avait deux contrats d’approbation en cours, avec Nike et Wilson, et valent 100 000 £ combinés par an et sont sur des contrats d’un an.

La société de vêtements de sport Castore, qui a conclu des accords avec Andy Murray, Newcastle et Rangers, serait désireuse de parler à l’adolescent.

Son accord existant avec Nike les a peut-être mis en pole position, tandis qu’Adidas serait également en train de tourner en rond.

Raducanu portait également une robe Chanel au Met Gala, une autre marque également liée à un accord potentiel.

Des dizaines d’autres marques mondiales des secteurs de la mode, de l’automobile, des boissons gazeuses et de la beauté feront la queue.

. – .

Raducanu est devenu célèbre pratiquement du jour au lendemain après avoir remporté l’US Open

“C’est le début de quelque chose d’épique”, a déclaré le gourou des relations publiques Mark Borkowski au Guardian.

“C’est une fille à un milliard de dollars, cela ne fait aucun doute. Elle est la vraie affaire. Ce n’est pas seulement qu’elle joue un tennis extraordinaire, c’est aussi son origine, son origine ethnique, sa liberté d’esprit. Les gens aiment aussi le fait qu’elle soit vulnérable, mais se moquent des pressions. »

Interrogée sur sa nouvelle richesse et si elle avait déjà acheté quelque chose, Raducanu a déclaré à Good Morning Britain : « Je n’ai encore rien acheté.

«Je sais que le tennis est un sport très cher, à partir du moment où j’ai voyagé à un jeune âge, il y a beaucoup de dépenses, donc ça va probablement aller dans ce sens.

« Je ne pense pas vraiment à l’aspect financier, j’aime juste concourir.

“Je ne me suis pas connecté [to see the bank balance], je n’ai rien fait. Je viens d’être à la maison ou dans le moment présent, je n’y ai même pas pensé pour être honnête.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.