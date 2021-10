Emma Raducanu a remis les conseils du prochain entraîneur de Boris Becker

Emma Raducanu est actuellement sans entraîneur (Photo : Flaviu Buboi/NurPhoto via .)

Emma Raducanu nommant un entraîneur expérimenté l’aidera à atteindre une cohérence dans ses performances.

C’est le point de vue de la légende du tennis Boris Becker, qui admet que le joueur de 18 ans fait face à beaucoup de pression.

Raducanu est sous les projecteurs depuis son triomphe à l’US Open en septembre, alors qu’elle est devenue la première qualification à remporter un Grand Chelem.

La n°1 britannique a choisi de se séparer de son entraîneur Andrew Richardson peu de temps après sa victoire à New York et n’a toujours pas obtenu de nouvelle nomination permanente.

« J’ai eu une certaine expérience là-bas, donc je peux parfaitement comprendre les maux d’estomac de Raducanu », a déclaré Becker.

«Pour moi, c’est la prochaine étape dont elle a besoin pour atteindre la cohérence dans sa performance.

«En mai, elle a obtenu son diplôme d’études secondaires, l’US Open était son deuxième tournoi du Grand Chelem, puis elle est devenue la gagnante – c’est un exploit incroyable.

Marta Kostyuk a fait un travail léger d’Emma Raducanu en quart de finale (Photo : Flaviu Buboi/NurPhoto via .)

« Elle est à la recherche d’un nouvel entraîneur, elle fait face à beaucoup d’attentes, alors nous disons tous, donnez-lui du temps et elle trouvera sa voie. »

Le premier match de Raducanu depuis sa victoire à l’US Open l’a vue s’incliner à Indian Wells, mais elle a remporté deux victoires sur le WTA Tour à l’Open de Transylvanie plus tôt cette semaine avant de s’effondrer en quart de finale.

Après des performances convaincantes contre Polona Hercog et Ana Bogdan, elle a subi une défaite décevante en deux sets face à Marta Kostyuk, 19 ans.

« Ce fut un match difficile pour moi », a déclaré Raducanu. « Je pensais que Marta avait bien fait de rester concentrée et c’est une grande athlète, donc je savais que ce serait un match difficile.

« Je ne me sentais pas physiquement à 100%, j’étais assez fatigué et léthargique aujourd’hui, mais tout le mérite revient à Marta. Je savais d’après l’entraînement que j’étais fatigué, je ne pouvais tout simplement pas continuer.

« C’est décevant que tu aies ces jours-ci, ce n’est pas une sensation agréable à avoir. J’ai juste besoin de passer à autre chose et de m’en débarrasser, puis je serai bientôt de retour dans un autre tournoi.’



