Emma Raducanu a soutenu être la réponse de la Grande-Bretagne aux sœurs Williams alors que la star du tennis se prépare à un plan d’entraînement exténuant hors saison

Emma Raducanu peut avoir un effet transformateur sur le tennis britannique, similaire à ce que les sœurs Williams ont réalisé aux États-Unis.

C’est le point de vue du président de la Fédération internationale de tennis, David Haggerty, qui s’est entretenu avec The Telegraph.

Raducanu a été catapulté au statut de superstar après avoir remporté l’US Open

La jeune femme de 18 ans a été catapultée au statut de superstar lorsqu’elle a choqué le monde du tennis en remportant l’US Open après s’être qualifiée.

Il s’agissait de la première femme britannique gagnante du Grand Chelem depuis 44 ans et la Lawn Tennis Association a été invitée à capitaliser sur son succès en investissant dans le jeu.

Le succès de Serena et Venus Williams a aidé une toute nouvelle génération à tomber amoureuse du jeu, et Haggerty ne voit pas pourquoi Raducanu ne peut pas avoir un effet similaire.

« Comme vous l’avez vu avec le succès d’Andy Murray à Wimbledon, jouer dans votre propre arrière-cour entraîne des pressions et un contrôle accrus », a déclaré Haggert. « Mais cela peut aussi apporter d’énormes récompenses – pour le sport dans le pays et pour l’individu.

Les sœurs Williams ont 62 titres du Grand Chelem à elles deux

«En tant que fier Américain, j’ai vu de mes propres yeux ce que les succès de Serena et Venus Williams à l’US Open ont eu sur le tennis aux États-Unis. Ils ont changé la donne pour le sport. Si Raducanu peut s’appuyer sur le début fantastique de son parcours dans le tennis, pourquoi son impact à Wimbledon et pour la Grande-Bretagne ne peut-il pas être similaire ?

«Je pense qu’il est vraiment important pour le tennis britannique d’avoir ses joueurs vedettes à Wimbledon. Je voyage à travers le monde, car je ne suis pas britannique de nationalité, j’ai une perspective différente mais quand je regarde la pression que je vois pour le sport ici – dans tous les sports – c’est pourquoi je pense qu’il est si important de célébrer le succès comme nous avons vu avec Emma, ​​et avec ce que Cam (Norrie) fait aussi.

Peut-être naturellement après son succès à l’US Open, Raducanu a eu du mal à retrouver la forme qui lui a permis de remporter le titre.

L’adolescente de Bromley a été battue lors de son premier match à Indian Wells, puis a perdu au deuxième tour de l’Open de Transylvanie.

Raducanu s’entraînera dur pendant l’intersaison avant 2022

Raducanu est encore si inexpérimentée sur le circuit et sa victoire au premier tour en Roumanie était sa première sur le circuit WTA.

Elle n’a toujours pas joué une saison complète et a admis qu’elle se sentait léthargique lorsqu’elle a perdu contre Marta Kostyuk la semaine dernière.

Le jeune de 18 ans prévoit un régime d’entraînement intense hors saison pour faire face aux rigueurs de la vie en tournée.

« Je vais faire une saison morte complète à coup sûr », a-t-elle déclaré. « Après Linz, j’aurai probablement une semaine de congé juste pour me rafraîchir mentalement et physiquement.

« Ce sera ma première pré-saison et d’après ce que j’ai entendu, ce sont quatre semaines très difficiles physiquement, donc je veux juste me préparer pour ça et l’année prochaine. »