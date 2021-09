Emma Raducanu : Adil Ray suscite une réaction violente contre les racines roumaines de la star | Royaume-Uni | Nouvelles

in

M. Ray, qui travaille en tant que présentateur sur Good Morning Britain d’ITV, a publié le tweet controversé vendredi et a été accueilli par un barrage de réponses d’utilisateurs de Twitter. Faisant clairement référence à la brillante course de Mme Raducanu à la finale de l’US Open, M. Ray a tweeté: “Si vous jouez dans une finale de tennis, vous êtes britannique, si vous êtes un constructeur/livreur/serveuse, etc., vous êtes roumain.”

Cela devrait entraîner une énorme réponse, avec des centaines d’utilisateurs de Twitter répondant au tweet initial de M. Ray.

Un membre de Twitter n’a pas pu cacher son dédain envers le tweet car il a déclaré: “Comme d’habitude, M. Ray essaie encore une fois de faire une course où il n’y en a pas!”

Un autre utilisateur de Twitter a souligné à quel point le tweet était une généralisation en disant: “C’est une généralisation radicale, nous ne pensons pas tous comme ça – lutter contre les préjugés consiste sûrement à ne pas faire de généralisations?”

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré : « Absurde. Êtes-vous en train de suggérer que Raducanu n’est pas britannique ? Ou que les Roumains qui travaillent au Royaume-Uni ne sont pas roumains ?

Née à l’origine à Toronto, au Canada, Mme Raducanu a déménagé à Londres à l’âge de deux ans et s’est installée dans le Kent.

Le père de Raducanu, Ian, est roumain et sa mère Renee est également chinoise, tous deux travaillant dans le secteur financier.

Mme Raducanu doit affronter Leylah Fernandez en finale de l’US Open après que la joueuse de 18 ans a battu Maria Sakkari en demi-finale de l’un des quatre tournois majeurs de tennis.

Après sa victoire en demi-finale, un certain nombre de célébrités se sont rendues sur Twitter pour exprimer leur joie de la victoire de la star du tennis, avec l’ancien leader d’Oasis Liam Gallagher tweetant: “Pouvez-vous le creuser, félicitations à Emma Raducanu, allez LG.”

Mais les réponses à Adil Ray ont continué à mettre en évidence des problèmes flagrants avec son tweet, car un utilisateur a répondu : « Pas sûr que ce soit toujours vrai. Emma Raducanu vit au Royaume-Uni depuis l’âge de 2 ans. Je m’attendrais à ce que tout constructeur/serveuse, etc. qui ait vécu ici depuis le même âge, soit considéré de la même manière.

Un autre a décrit le tweet comme « soit une recherche d’attention, soit une cause de problèmes » en raison des connotations du tweet lui-même.

LIRE LA SUITE: Le maire de Calais suscite la fureur alors que la rangée de la Manche éclate

Ils continuent d’expliquer que Sir Andy Murray est “britannique lorsqu’il gagne, écossais lorsqu’il perd” tout en disant que les gros titres contrastent de “la principale star du tennis britannique se dirigeant rapidement vers les phases finales du tournoi” à “malchanceux écossais battu en finale” .

Mais les tweets de 2010 semblent étayer cette affirmation, comme l’a tweeté un utilisateur à l’époque: “Donc #Wimbledon conclut et Andy Murray reste un demi-finaliste écossais, pas un champion britannique.”

Un autre utilisateur a tweeté en 2009 : « Combien de temps faudra-t-il avant qu’Andy Murray ne passe du statut de héros du tennis britannique à celui de perdant du tennis écossais ?

Sir Andy est devenu champion de Wimbledon pour la première fois en 2013, puis l’a remporté à nouveau en 2016, avec une victoire à l’US Open en 2012 faisant partie des faits saillants de la carrière de l’un des plus grands joueurs de tennis de l’histoire du jeu.

Les tweets selon lesquels Sir Andy était britannique ou écossais selon l’issue des matchs du tournoi semblaient commencer vers 2008, comme un utilisateur a tweeté : « La beauté d’Andy Murray s’il gagne, il est britannique s’il perd, il est écossais !

Un autre utilisateur a tweeté en 2008 qu’il était “amusé par la façon dont Murray est un joueur de tennis britannique lorsqu’il gagne et un joueur de tennis écossais lorsqu’il perd”.

Et même aussi tard que cette année, les tweets continuent sur l’opinion publique de Sir Andy dans le tennis comme ils l’ont dit : « Andy Murray l’a parfaitement dit. Quand il gagne, il est britannique. Quand il perd, il est écossais.