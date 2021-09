Emma Raducanu annonce sa séparation de l’entraîneur Andrew Richardson qui l’a guidée vers la victoire à l’US Open et à la recherche de quelqu’un avec «une expérience de tournée plus professionnelle»

Emma Raducanu a révélé qu’elle s’était séparée de l’entraîneur qui l’avait guidée vers la victoire à l’US Open.

Andrew Richardson a aidé le jeune de 18 ans à choquer le monde du tennis en remportant le grand chelem à Flushing Meadows.

.

Raducanu a annoncé qu’elle cherchait un nouvel entraîneur

.

Richardson ne l’avait entraînée que depuis juillet

Richardson connaissait Raducanu depuis l’âge de 11 ans, se croisant au Bromley Tennis Center, mais n’était son entraîneure à temps plein que depuis juillet, après avoir atteint le quatrième tour à Wimbledon.

Avant cela, elle avait été entraînée par Nigel Sears, qui est le beau-père d’Andy Murray.

Raducanu a déclaré à un groupe de journalistes qu’elle s’était séparée de son entraîneur moins de deux semaines après son triomphe.

“Là où j’étais après Wimbledon, j’étais classé environ 200 dans le monde et à l’époque, je pensais qu’Andrew serait un excellent entraîneur pour les essais, alors nous sommes allés aux États-Unis, mais je n’ai même jamais rêvé de gagner l’US Open et d’avoir le course que j’ai faite et maintenant je suis classé 22e au monde, ce qui est assez fou pour moi.

.

Raducanu est entré dans l’histoire du tennis à l’US Open

Raducanu a poursuivi: “J’ai l’impression qu’à ce stade de ma carrière, et en jouant les meilleurs joueurs du monde, j’ai réalisé que j’avais vraiment besoin de quelqu’un en ce moment qui a eu cette expérience du WTA Tour à des niveaux élevés, ce qui signifie que je cherche pour quelqu’un qui a été à ce niveau et sait ce qu’il faut.

“Et surtout en ce moment parce que je suis si nouveau dans ce domaine, j’ai vraiment besoin de quelqu’un pour me guider qui a déjà vécu cela.”

Lors de sa conversation avec Richardson, elle a déclaré: “Évidemment, avoir une telle expérience avec votre équipe, c’est difficile d’avoir cette conversation avec qui que ce soit, mais je pense que pour moi, c’est vraiment ce dont j’ai besoin.”

Raducanu est prête pour un avenir énorme dans le jeu après avoir déjà remporté son premier grand chelem quelques mois seulement après avoir terminé ses niveaux A.

.

Tous les regards sont tournés vers la prochaine fois que Raducanu sera sur le terrain

Elle n’a joué que quatre événements du WTA Tour cette année, mais cela changera bientôt lorsqu’elle fera son prochain pas.

Indian Wells pourrait être le prochain, mais cela commence dans moins de deux semaines.

La sensation de tennis de Bromley est également en baisse en tant que participant à la Coupe du Kremlin le mois prochain.

S’exprimant au National Tennis Center vendredi, elle a déclaré: «Je déciderai dans les prochains jours où je vais aller ensuite. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour m’éteindre et me reposer.

“J’aime ce que je fais. L’entraînement du dos est l’endroit où je veux être et là où je vais ensuite, je m’assurerai que je suis prêt à jouer et à concourir.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici