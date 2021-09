Emma Raducanu, championne de l’US Open

09/12/2021

Emma raducanu, britannique, numéro 150 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et cinquante-sept minutes par 6-4 et 6-3 au canadien Leylah Annie Fernandez, numéro 73 de la WTA, en finale de l’US Open. Avec ce résultat, Raducanu est le nouveau champion de l’US Open.

La joueuse de tennis canadienne a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que la joueuse britannique, pour sa part, l’a fait à 4 reprises. De même, la joueuse britannique a réalisé un premier service de 72% et a commis une double faute, réussissant à remporter 61% des points de service, tandis que sa rivale a réalisé un premier service de 58% et 5 doubles fautes, réussissant à remporter 51% des points de service. .

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition un total de 234 joueurs de tennis s’affrontent et la phase finale se compose d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter les manches précédant le championnat et les joueurs invités.