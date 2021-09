Emma Raducanu chante Sweet Caroline après une victoire historique à l’US Open alors que les fans britanniques de Flushing Meadows chantent l’hymne qui chantait les exploits de l’Angleterre à l’Euro 2020

in

Emma Raducanu s’est éclatée à New York hier soir après avoir remporté l’US Open.

La jeune femme de 18 ans est devenue la première femme britannique à remporter un Grand Chelem en 44 ans et sa célèbre victoire restera dans l’histoire comme l’une des grandes histoires sportives.

La Grande-Bretagne a une nouvelle superstar sportive en Emma Raducanu

Une qualification lors de son deuxième Grand Chelem seulement, tout gagner dans de telles circonstances n’avait jamais été fait auparavant, mais la star de Bromley l’a fait. Et elle n’a pas du tout perdu un set lors de ses 10 matchs.

Raducanu pouvait à peine croire à l’ampleur de sa propre victoire, mais alors qu’elle était assise sur sa chaise à tremper dans le moment, il y avait une belle photo d’elle chantant avec Sweet Caroline.

L’hymne de Neil Diamond a été joué au stade Arthur Ashe et les fans britanniques l’ont chanté d’une voix brillante, et notre nouvelle reine du tennis aimait chaque instant.

L’air était l’hymne de l’été alors que l’équipe de football d’Angleterre l’a adopté lors de sa brillante course à la finale de l’Euro 2020, s’inclinant malheureusement en finale contre l’Italie.

Raducanu aimait chanter avec Sweet Caroline

Raducanu n’a pas subi le même chagrin que les héros du football anglais et a remporté une célèbre victoire.

Avec le trophée de l’US Open dans les bras, Raducanu a déclaré : « J’ai toujours rêvé de gagner un grand chelem. Vous dites : « Je veux gagner un grand chelem », mais pour avoir la conviction que j’ai faite, et réellement exécuter, gagner un grand chelem, je ne peux pas le croire.

« J’ai commencé quand j’étais une petite fille, mais je pense que la plus grande chose dont vous avez des visions, pour moi, c’était juste de gagner, le moment gagnant, et d’aller célébrer avec votre équipe dans la boîte. Cela joue dans ma tête depuis quelques nuits. Je me suis endormi avec ça.

Le moment où Raducanu est devenu champion du Grand Chelem

L’adolescent a réussi l’un des plus grands exploits de l’histoire du tennis

La course de Raducanu a été marquée par un calme presque surnaturel, qui comprenait l’exclusion de l’excitation et du battage médiatique que ses réalisations avaient générés à la maison.

L’adolescente a été inondée de messages de félicitations, y compris de la part de la reine, mais elle a déclaré: “Je n’ai toujours pas vérifié mon téléphone.

«Je n’ai absolument aucune idée de ce qui se passe en dehors du petit monde dans lequel nous sommes ici. Nous venons d’être dans la pièce calme, profitant simplement du moment, absorbant tout. Je pense qu’aujourd’hui, nous devons vraiment nous fermer de tout, simplement en profiter en équipe, parce que c’était un effort d’équipe.

Raducanu devrait remporter de nombreux autres tournois du Grand Chelem

« Je n’ai aucune idée de quand je vais rentrer à la maison. Je n’ai aucune idée de ce que je fais demain. Je pense vraiment qu’il est temps de se déconnecter de toute idée future, de tout projet, de tout emploi du temps. Je n’en ai absolument aucune idée. En ce moment, aucun souci au monde, j’aime juste la vie.

