Emma Raducanu confirme un nouvel entraîneur alors que sa saison 2021 touche à sa fin et que la gagnante de l’US Open espère avoir «les premières vacances en sept ans»

Emma Raducanu a confirmé que Torben Beltz sera son nouvel entraîneur avant sa première saison complète sur le circuit WTA l’année prochaine.

L’entraîneur allemand est largement reconnu pour son travail avec l’ancienne championne de Wimbledon, Angelique Kerber.

Raducanu a connu des difficultés depuis sa victoire à l’US Open en septembre, mais devrait bientôt avoir un nouvel entraîneur

Beltz est disponible pour rejoindre Raducanu avant la saison morte et l’Open d’Australie de janvier après s’être séparé de Kerber.

La jeune femme de 18 ans a confirmé la nouvelle après sa défaite au deuxième tour de l’Open de Linz mardi.

Raducanu a déclaré: « Vous avez tout craqué. C’est évidemment un grand privilège de travailler avec un entraîneur aussi expérimenté.

« Je suis vraiment très excité de travailler avec lui tout au long de la pré-saison et l’année prochaine. Je me sens enthousiasmé par tout le travail à venir.

«Je pense qu’il apporte beaucoup d’expérience. De toute évidence, il a travaillé avec Kerber, qui est un si grand joueur et a extrêmement bien réussi, a remporté trois chelems. Je pense que cette expérience aide vraiment avec quelqu’un d’aussi inexpérimenté que moi.

« Il peut m’aider à traverser, ce dont j’ai vraiment confiance, et c’est aussi un gars très positif et joyeux qui apporte une grande énergie à l’équipe, donc je pense que c’est également important lorsque vous voyagez sur la route pendant assez longtemps. en tournée. »

L’entraîneur allemand de 44 ans et Raducanu ont récemment été photographiés avec son agent de tennis dans un café d’Orpington.

Raducanu cherchera à améliorer sa forme récente sous Beltz

Kerber a joué sous la direction de Beltz

Esteban Carril est le seul autre entraîneur connu à avoir essayé avec Raducanu.

La numéro un britannique a également déclaré qu’elle n’était pas au courant des commentaires de l’entraîneur-chef du rugby anglais Eddie Jones selon lesquels elle avait été distraite par la célébrité après son triomphe à New York, mais elle est catégorique que cela n’arrivera pas.

«Je pense que beaucoup de gens vont avoir des opinions sur moi et sur ce que je fais, mais je sais juste que je reste concentré avec un petit cercle autour de moi et j’ai certainement mes parents, qui me feraient savoir à 100% si je était en train de se laisser influencer », a-t-elle déclaré.

Raducanu va maintenant prendre une pause bien méritée – et peut-être des vacances attendues depuis longtemps – avant de se remettre à genoux pour un premier bloc d’entraînement de pré-saison avec Beltz.

« Je ne suis pas parti en vacances depuis sept ans donc ce serait bien d’avoir l’opportunité d’aller quelque part », a déclaré l’adolescent. « C’était un long week-end en Suisse avec mes parents. J’espère le faire un peu plus longtemps que cela.