Emma Raducanu confirmée pour le championnat du monde de tennis de Mubadala

Juste après l’annonce du retour du championnat du monde de tennis de Mubadala en décembre, les organisateurs ont annoncé la championne de l’US Open Emma Raducanu, comme premier grand nom de l’événement de cette année.

Se déroulant au Centre international de tennis de Zayed Sports City à Abu Dhabi, du 16 au 18 décembre 2021, la 13 e édition de l’expérience de tennis professionnel de premier plan du golfe Persique accueillera à nouveau les meilleurs talents du tennis pendant trois jours de compétition.

Fidèles à leur parole, les organisateurs du championnat ont fait place au meilleur avec la signature de Raducanu, qui a pris d’assaut le monde avec son triomphe de conte de fées à l’US Open en septembre. Le jeune de 18 ans a établi une multitude de records à Flushing Meadows : devenant le premier

qualifié, masculin ou féminin, pour remporter un Grand Chelem à l’ère Open ; le plus jeune vainqueur du Grand Chelem depuis Maria Sharapova à Wimbledon en 2004 et le premier Britannique à remporter un titre du Grand Chelem féminin depuis Virginia Wade aux championnats de Wimbledon en 1977.

Avec Raducanu sécurisé, les fans vont se régaler dès le premier jour du championnat de trois jours. Le match féminin à haute énergie se déroule parallèlement à une série de matchs éliminatoires mettant en vedette six des meilleurs joueurs de tennis masculins au monde.

« Nous avons toujours placé la barre haute d’année en année avec notre alignement, au point où les fans attendent le meilleur. Le retour du championnat avec les fans a été un moment marquant et nous voulions récompenser leur fidélité avec une autre expérience inégalée », a déclaré John Lickrish, PDG de Flash Entertainment.

« Tout en travaillant avec les entités gouvernementales d’Abou Dhabi et des partenaires clés pour assurer le retour en toute sécurité du championnat, nous avons eu les yeux rivés sur les joueurs en forme dans les matchs masculins et féminins. Voir l’étoile d’Emma monter avec de superbes performances en été, et

la réaction des fans, nous savions que nous devions l’amener à Abu Dhabi, la remarquable victoire d’Emma à l’US Open renforçant cette décision.

« Emma – et son adversaire – qui seront annoncées dans les prochains jours, perpétueront l’héritage du match féminin du MWTC, qui a toujours attiré les plus grands noms lors de rencontres épiques. La programmation complète de cette année, qui sera annoncée dans les semaines à venir,

souligne la capacité d’Abu Dhabi à accueillir des événements internationaux de classe mondiale mettant en vedette des talents mondiaux, dans un environnement sûr et sécurisé.

La nouvelle n°1 britannique et n°22 mondiale Raducanu, quant à elle, est impatiente de faire ses débuts au MWTC et de suivre les traces de grands comme Maria Sharapova et Serena et Venus Williams.

« Je ne suis jamais allé à Abu Dhabi et j’ai hâte de jouer le championnat. Je sais que les Émirats arabes unis célèbrent leur 50 e anniversaire début décembre, donc je suis sûr que ça va être incroyable là-bas et je suis ravi de découvrir tout ce que le pays a à offrir à la fois lors de l’événement et sur le plan culturel », a déclaré Raducanu. .

Les billets, à partir de 100 AED pour les adultes et de 50 AED pour les enfants, sont disponibles sur ticketmaster.ae et Virgin Megastores à travers les Émirats arabes unis. Conformément aux protocoles de santé et de sécurité en vigueur, des mesures de distanciation sociale seront en place dans le stade et dans tout le Tennis Village.

Des billets Premier Hospitality sont disponibles, offrant aux fans un menu F&B haut de gamme et des places assises au bord du court offrant une visualisation de premier ordre et une expérience inégalée. Plus de détails sont disponibles sur www.mubadalawtc.com

