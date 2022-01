Emma Raducanu couronne l’année de ses rêves avec MBE, tandis que Jason et Laura Kenny reçoivent le titre de chevalier et de dame alors que la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An est révélée

La championne de l’US Open Emma Raducanu a clôturé une année historique avec un MBE alors que la liste des honneurs du Nouvel An a été annoncée vendredi soir.

La jeune femme de 19 ans est devenue la première femme britannique à remporter un grand chelem depuis Virginia Wade en 1977, et la première qualifiée de toute nationalité à le faire, ayant également remporté le prix de la personnalité sportive de l’année de la BBC plus tôt en décembre.

Un MBE est la cerise sur le gâteau de ce qui a été une année spectaculaire pour Raducanu

Raducanu a déclaré: «Cela me rend extrêmement fier et reconnaissant d’être inscrit pour recevoir un MBE de Sa Majesté la Reine. Cette année a été pleine de surprises incroyables pour moi donc terminer 2021 avec ce rendez-vous est très spécial. »

Pendant ce temps, les héros olympiques et paralympiques britanniques de Tokyo ont dominé la liste, le couple en or Jason et Laura Kenny recevant respectivement le titre de chevalier et le titre de dame.

Les médaillés d’or Hannah Cockroft, Tom Daley, Adam Peaty et Max Whitlock étaient parmi les autres noms vedettes de l’été à être reconnus avec les OBE.

Steve Holland, directeur adjoint de l’équipe d’Angleterre de football masculin, a reçu un MBE en reconnaissance d’avoir aidé l’équipe à la finale de l’Euro 2020, sa première grande apparition en finale en 55 ans.

Les Kenny sont deux des plus grands sportifs britanniques de tous les temps

La manager de Chelsea Women, Emma Hayes, a reçu un OBE après avoir aidé les Blues à conserver leur titre de Super League féminine en 2021 et à atteindre la finale de la Ligue des champions.

L’équipe GB a remporté 65 médailles au total aux Jeux olympiques de Tokyo, le cycliste Jason Kenny devenant l’olympien le plus titré du pays de tous les temps lorsqu’il a remporté sa neuvième médaille au total – et sa septième médaille d’or – le dernier jour des Jeux.

Il a maintenant été nommé chevalier, tandis que sa femme Laura devient une dame après que ses deux médailles à Tokyo en ont fait l’olympienne la plus décorée de tous les temps.

Elle a remporté six médailles olympiques au total, dont cinq d’or, après avoir remporté le Madison et une d’argent dans la poursuite par équipe au Japon.

La patronne de Chelsea, Hayes, a également été reconnue pour ses brillants services rendus au football

La star du cyclisme sur piste Matt Walls a reçu un MBE à la suite de son or omnium, tandis que Beth Shriever et Charlotte Worthington reçoivent le même honneur après leurs médailles d’or respectivement en BMX et en freestyle.

Le médaillé d’or en VTT cross-country masculin Tom Pidcock reçoit un MBE, tandis que le directeur de la performance de British Cycling, Stephen Park, devient également un CBE.

La première médaille d’or de la star du plongeon Daley à ses quatrièmes Jeux a été l’une des plus populaires, et il a été récompensé par un OBE pour les services rendus à son sport, les droits LGBTQ+ et la charité. Son partenaire de 10 mètres synchro Matty Lee a reçu un MBE.

Le gymnaste Whitlock devient OBE après avoir remporté l’or au cheval d’arçons masculin à Tokyo – sa troisième médaille d’or olympique en tout.

Peaty, qui a conservé son titre sur 100 m brasse, a également reçu un OBE après avoir été le fer de lance de la meilleure performance de la Grande-Bretagne dans une compétition olympique de natation alors que l’équipe a remporté huit médailles.

Peaty a dominé le 100 m brasse pendant des années

Il a également remporté l’or dans le relais 4×100 m quatre nages mixte, et ses coéquipiers dans cette épreuve – Kathleen Dawson, James Guy, Anna Hopkin et la concurrente de qualification Freya Anderson – ont tous reçu des MBE.

Le double médaillé d’or Tom Dean a également reçu un MBE avec ses coéquipiers du relais 4x200m nage libre masculin Calum Jarvis, Matthew Richards et Duncan Scott.

Le directeur des performances de British Swimming, Chris Spice, a reçu un OBE.

Hannah Mills devient également un OBE, avec son coéquipier médaillé d’or à Tokyo, Eilidh McIntyre, récompensé par un MBE. Le couple médaillé d’or 49er de Stuart Bithell et Dylan Fletcher-Scott a également reçu des MBE.

Les boxeurs médaillés d’or Lauren Price et Galal Yafai ont été honorés avec des MBE, tout comme l’équipe médaillée d’or du relais mixte de triathlon composée de Jonny Brownlee, Jess Learmonth, Georgia Taylor-Brown et Alex Yee.

Ces deux derniers ont également remporté des médailles d’argent individuelles dans les épreuves féminines et masculines respectivement.

Whitlock a également reçu un OBE

Andy Anson, directeur général de l’Association olympique britannique, a été honoré d’un OBE pour services rendus au sport, en particulier pendant la pandémie de COVID-19.

Jody Cundy, huit fois médaillée d’or paralympique, a été honorée d’un CBE, tandis que des OBE ont également été décernés aux champions paralympiques de Tokyo Natasha Baker, Cockroft, Kadeena Cox, Aled Davies, Bethany Firth, Hannah Russell, David Smith et Sophie Wells.

Les nageurs Reece Dunn et Maisie Summers-Newton, les cyclistes Jaco van Gass et Ben Watson, la triathlète Lauren Steadman et les athlètes Owen Miller et Thomas Young sont parmi les autres médaillés d’or paralympiques de Tokyo honorés des MBE, tandis que le directeur général de l’Association paralympique britannique Mike Sharrock a été décerné un OBE.

Le travail de l’ancien footballeur Gary Bennett avec le groupe Show Racism The Red Card a été récompensé par un MBE, tandis que la veuve de l’ancien capitaine de football anglais Bobby Moore, Stephanie, a reçu un OBE pour services rendus au financement de la recherche sur le cancer de l’intestin.

Jamie Jones-Buchanan a reçu un MBE pour ses services rendus à la ligue de rugby et à la communauté de Leeds, tandis que le sextuple champion du monde Superbike Jonathan Rea de Ballymena en Irlande du Nord devient un OBE.

