Emma Raducanu de retour à l’entraînement après le triomphe de l’US Open et lorgne Indian Wells, mais révèle “Je ne peux même pas avoir de terrain dans mon club local”

La sensation du tennis britannique Emma Raducanu est de retour à l’entraînement une semaine après son triomphe à l’US Open.

La jeune femme de 18 ans a saisi la nation avec sa course assez brillante à Flushing Meadows, devenant la première femme britannique à remporter un grand chelem depuis Virginia Wade en 1977.

Raducanu est entré dans l’histoire du tennis en remportant l’US Open

Raducanu est également devenu la première personne, homme ou femme, à remporter un titre du Grand Chelem après avoir passé les qualifications.

Elle a passé près d’un mois à New York pour gagner le tout, passant une semaine à se qualifier avant les deux semaines du tournoi.

Ce fut alors un tourbillon de quelques jours alors qu’elle était époustouflée en voyant son visage sur des panneaux d’affichage dans toute la ville, avant d’assister au Met Gala et de côtoyer des célébrités de premier plan.

Elle est ensuite retournée à Bromley où elle a retrouvé ses parents, qui ont dû regarder de chez eux en raison des restrictions de voyage causées par la pandémie de coronavirus.

Raducanu a posté une vidéo d’elle de retour à l’entraînement après son triomphe à l’US Open

Maintenant, Raducanu a repris l’entraînement alors qu’elle cherche à franchir une nouvelle étape dans sa carrière et à devenir une multiple gagnante du Grand Chelem.

Elle a posté une vidéo sur Instagram de son dos sur le tapis roulant alors qu’elle se remettait dans le bain.

« Honnêtement, je ne peux même pas avoir de terrain dans mon club local. Je suis à peu près sûre que rien ne change », a-t-elle déclaré à Sky News.

« Je verrai quand je reprendrai l’entraînement si quelque chose change.

« Je ne vais pas trop m’engager. Je vais le prendre comme il est et la chose la plus importante pour moi est le tennis, mon entraînement et mon amélioration.

“Je ne laisserai aucun engagement faire obstacle à cela, c’est ma priorité absolue.”

La victoire de Raducanu a été regardée par plus de neuf millions de personnes au Royaume-Uni

Tous les regards seront tournés vers la prochaine fois que Raducanu disputera un tournoi après avoir atteint le numéro 23 mondial.

Le prochain pourrait être Indian Wells, un tournoi prestigieux en Californie, qui débutera le 4 octobre.

Elle est officiellement entrée dans les qualifications, mais elle pourrait encore recevoir une wildcard pour accéder au tableau principal.