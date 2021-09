Emma Raducanu décroche la place des quarts de finale aux dépens de la joueuse de tennis Shelby Rogers

in

Le 09/07/2021 à 06h30 CEST

L’anglais Emma raducanu, numéro 150 de la WTA, remportée en une heure et neuf minutes par 6-2 et 6-1 à Shelby Roger, joueuse de tennis américaine, numéro 43 de la WTA, en huitièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur sera en quarts de finale de l’US Open.

Rogers a réussi à briser le service de son adversaire une fois, tandis que Raducanu, de son côté, l’a réussi 5 fois. De plus, au premier service, la joueuse britannique a eu une efficacité de 76%, a commis 2 doubles fautes et réalisé 61% des points de service, tandis que la donnée de son adversaire est de 78% d’efficacité, une double faute et 39% de points obtenus à service.

Le joueur britannique s’affrontera en quarts de finale de la compétition avec le joueur suisse Belinda Bencic, numéro 12 et tête de série numéro 11.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de la compétition, un total de 234 joueurs s’affrontent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui surpassent les phases précédentes du tournoi et les invités.