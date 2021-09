Emma Raducanu devient la première qualifiée à atteindre les demi-finales de l’US Open alors que la star adolescente britannique domine la 11e tête de série Belinda Bencic dans une victoire en deux sets

in

La star adolescente britannique Emma Raducanu est devenue la première qualifiée à atteindre les demi-finales de l’US Open avec une victoire dominante en deux sets contre Belinda Bencic.

Raducanu s’est débarrassée de quelques nerfs au début pour dominer la 11e tête de série médaillée d’or olympique et remporter une victoire 6-3 6-4 – elle n’a toujours pas perdu un set au tournoi de cette année.

Raducanu continue de marquer l’histoire à l’US Open

La joueuse de 18 ans prendra désormais sa place de numéro un britannique et affrontera soit la quatrième tête de série Karolina Pliskova, soit la 17e tête de série Maria Sakkari en demi-finale de jeudi.

Raducanu est la première joueuse britannique à atteindre ce stade du tournoi depuis Jo Durie en 1983, et a à peine montré aucun signe que ce ne serait pas le cas, rejetant tout ce que Bencic lui a lancé.

