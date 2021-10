Emma Raducanu devient le visage mondial de Dior après avoir signé un « partenariat de 2 millions de livres sterling » avec Tiffany alors que les sponsors réclament un accord avec la sensation du tennis britannique

Emma Raducanu a poursuivi son partenariat avec la joaillière Tiffany en tant qu’ambassadrice de la marque de mode Dior.

La star du tennis britannique est très demandée par les sponsors du monde entier après sa victoire à l’US Open en septembre.

Raducanu est très demandée après sa victoire à l’US Open

La jeune femme de 18 ans est devenue la première femme britannique à remporter un grand chelem en 44 ans et a été catapultée dans la célébrité mondiale.

Raducanu a été pressenti pour devenir la première sportive d’un milliard de livres sterling et devrait avoir une carrière réussie à la fois sur et en dehors du terrain.

Elle est récemment devenue ambassadrice de Tiffany and Co et est désormais officiellement devenue l’égérie mondiale de la mode féminine et des produits de beauté Dior.

Raducanu a assisté à la première de James Bond

Elle portait une robe Dior lors de la première de James Bond et a déclaré à Vogue : « Pouvoir porter une robe comme celle faite avec toute la magie des ateliers Dior était une expérience totalement unique.

« La broderie détaillée était exceptionnelle et j’ai été tellement honorée d’y assister à la première de mon premier film. »

Cet accord de parrainage avec Tiffany vaudrait 2 millions de livres sterling.

Il a été rapporté le mois dernier que ses seuls accords de parrainage avant l’US Open étaient avec Nike et Wilson, d’une valeur combinée de 100 000 £.

Sur le terrain, elle est toujours à la recherche de son prochain entraîneur après s’être séparée d’Andrew Richardson après sa victoire en Grand Chelem.

La BBC rapporte que Raducanu teste l’ancien mentor de Johanna Konta, Esteban Carril.

Elle s’est rendue à Indian Wells sans entraîneur, mais a été aidée par Jeremy Bates, figure de proue de la LTA, et a perdu lors de son premier match.

L’adolescente de Bromley s’est ensuite retirée de la Coupe du Kremlin à Moscou, mais devrait être à l’Open de Transylvanie dans le pays d’origine de son père, la Roumanie, qui débutera le 25 octobre.

