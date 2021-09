Emma Raducanu devrait être la “superstar du tennis pour les années à venir” par Jamie Murray après la remarquable victoire de l’adolescent britannique à l’US Open, alors que Scot réagit à la défaite finale en double

in

Emma Raducanu va être une “superstar dans le monde du tennis pour les années à venir”, selon son compatriote as du tennis britannique Jamie Murray.

L’Écossais a rejoint talkSPORT lundi pour réagir à la défaite finale de son double masculin et saluer Raducanu, 18 ans, après sa victoire historique à l’US Open à New York.

Emma Raducanu a marqué l’histoire du tennis britannique

Raducanu est la première femme britannique depuis Virginia Wade – il y a 44 ans – à remporter un titre en simple du Grand Chelem après avoir battu la Canadienne Leylah Fernandez 6-4 6-3 à New York.

Et Murray, qui est quatre fois champion de l’US Open en tant que joueur de double, pense que l’adolescent deviendra une icône sur et en dehors du court de tennis.

« C’était incroyable, n’est-ce pas ? Sa deuxième apparition en Grand Chelem à 18 ans », a déclaré Murray à l’animateur de talkSPORT Jim White.

Jamie Murray a également participé à l’US Open de cette année

«Je suis sûr qu’elle va continuer et être une superstar dans le monde du tennis pour les années à venir.

“Elle l’a pris un match à la fois, elle l’a joué point par point à chaque match et elle a montré au monde qu’elle avait le niveau et le sang-froid pour réussir et être une championne du Grand Chelem.”

Lorsqu’on lui a demandé comment Raducanu pourrait réagir à sa célébrité presque du jour au lendemain, Murray a ajouté : « C’est difficile à dire. Vous ne savez pas comment les gens vont réagir. Elle va évidemment devenir une énorme star en Grande-Bretagne.

Raducanu n’a pas perdu un set à l’US Open

«Elle sera très présente dans les médias et tout le monde sera impatient de suivre ses performances sur le terrain après ce qu’elle a fait à New York.

«J’espère qu’elle a de bonnes personnes autour d’elle, une bonne base, une bonne base, et elle ira bien. Elle se concentrera sur sa carrière et continuera à aller de l’avant.

L’exploit est d’autant plus incroyable qu’elle devait se qualifier pour le tournoi et qu’elle ne jouait que dans son deuxième tournoi majeur, après avoir participé à Wimbledon plus tôt cette année.

Et Murray a salué les réalisations de la joueuse née au Canada comme « remarquables » et espère qu’elle pourra continuer sur sa lancée dans les futurs tournois.

Raducanu, comme beaucoup d’autres, ne pouvait pas croire qu’elle était championne de l’US Open

Il a déclaré : « C’est un exploit incroyable. Ce qu’elle a fait à un si jeune âge et avec si peu d’expérience et d’attentes – c’est remarquable ce qu’elle a fait.

“J’espère qu’elle continuera dans cette veine de forme à l’avenir malgré les projecteurs accrus et les attentes qui vont être placées sur elle.”

Murray participait également à l’US Open de cette année, mais n’a pas réussi à ajouter à ses quatre titres après avoir perdu en finale du double masculin contre son compatriote britannique Joe Salisbury et son partenaire Rajeev Ram.

Murray et son partenaire Bruno Soares ont terminé deuxièmes

Murray, qui a de nouveau fait équipe avec le Brésilien Bruno Soares, se dit satisfait de ce qu’ils ont accompli, bien qu’il n’ait pas réussi à soulever le trophée cette année.

“Nous sommes entrés dans l’événement sans forme, sans attente vraiment”, a déclaré Murray.

«Nous sommes heureux d’avoir retrouvé le chemin de la victoire, gagné des matchs, atteint la finale et eu l’opportunité de gagner un Grand Chelem. Cela n’arrive pas tous les jours.

“C’était décevant de perdre en finale mais, dans l’ensemble, avec tout ce qui s’était passé, c’était un excellent résultat.”

