Emma Raducanu dirige la nouvelle génération de stars du sport britanniques qui prennent d’assaut le monde aux côtés de Jude Bellingham, Harvey Elliott et George Russell

L’avenir est très prometteur pour le sport britannique car un certain nombre de jeunes stars brillent déjà sur la scène mondiale.

Emma Raducanu a montré pourquoi l’avenir du tennis est entre de bonnes mains alors qu’elle s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’US Open.

Raducanu a joué à l’US Open

Elle n’a que 18 ans, mais mûrit au-delà de ses années et écrit déjà l’histoire à Flushing Meadows.

Elle pourrait encore atteindre la demi-finale et a été pressenti comme futur vainqueur du Grand Chelem.

Nous avons également des jeunes du football, de la Formule 1 et du cricket qui illuminent tous la scène mondiale et nous avons beaucoup d’autres à venir.

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons examiné cinq stars qui impressionnent sur la scène mondiale.

Emma Raducanu

Le joueur de 18 ans a pris d’assaut l’US Open en atteignant les huit derniers sans perdre un seul set.

Non seulement elle est arrivée à ce stade, devenant la plus jeune joueuse de tennis britannique depuis Sue Barker en 1975 à atteindre un quart de finale du Grand Chelem, mais elle a dominé ses adversaires.

Son adversaire des 16 derniers, Shelby Rogers, qui a éliminé le numéro un mondial et champion de Wimbledon Ash Barty, n’a remporté que trois matchs contre Raducanu.

Raducanu n’a pas encore perdu un set à l’US Open

L’adolescente de Bromley ressemble à un futur vainqueur du Grand Chelem et Annabel Croft le pense certainement.

Elle a déclaré à talkSPORT : « Le monde est son huître. On n’aime jamais mettre un chiffre dessus, mais j’ai l’impression que c’est illimité. Je la vois remporter des titres du Grand Chelem et être au sommet du jeu.

« Le tennis féminin a l’air fantastique en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui se démarquent qui sont toutes très bonnes et ont des styles et des personnalités différentes.

«Nous allons avoir beaucoup d’affrontements et de rivalités de poids lourds à espérer, mais j’ai l’impression qu’elle a tout.

« Elle me rappelle, non pas son jeu mais son esprit de compétition, Andy Murray quand nous l’avons vu pour la première fois quand il était adolescent.

“Quand il a eu le mors entre les dents, il ne s’est pas incliné devant ses adversaires et elle a une force de caractère très similaire lorsqu’elle joue.”

La prochaine étape pour Raducanu est la championne olympique Belinda Bencic, qui sera l’adversaire la plus coriace qu’elle ait affrontée jusqu’à présent dans sa jeune carrière.

Raducanu devrait être un vainqueur du Grand Chelem

Jude Bellingham

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund et de l’Angleterre est déjà une star et vient tout juste d’avoir 18 ans.

Il était un membre clé de l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro 2020 et avait de bonnes raisons d’être dans la formation de départ.

Il est passé par l’académie de Birmingham et quand ils l’ont vendu à Dortmund, ils ont retiré son numéro de maillot – c’est à quel point il est bon.

Bellingham sera une star anglaise pour les années à venir

Le milieu de terrain a un avenir incroyablement brillant dans le jeu et Jordan Henderson lui a donné un pourboire pour de grandes choses.

“C’est un joueur fantastique”, a-t-il déclaré à propos de Bellingham.

« Même à un si jeune âge, il fait preuve d’une maturité fantastique sur et en dehors du terrain. Vous pouvez voir à quel point il a faim d’être un joueur de haut niveau et a tous les attributs pour le faire.

“J’essayais d’aider autant que je pouvais, mais pour être honnête, c’est un joueur de premier plan qui l’a montré dans les grands matchs de Dortmund. Je le vois aller de plus en plus fort tout le temps.

“Je ne veux pas trop le féliciter et lui mettre trop de pression mais il a une très bonne tête sur les épaules, on me dit qu’il a de bonnes personnes autour de lui et une bonne famille, et vous pouvez voir que c’est une part importante de lui. Je pense qu’il sera un joueur de haut niveau à l’avenir.

Bellingham fait déjà partie intégrante de l’équipe de Dortmund

Lorsqu’on lui a demandé si Bellingham pourrait avoir un impact sur la Coupe du monde 2022, Henderson a ajouté : « Il pourrait, il a l’air prêt.

« Même à un si jeune âge, il semble prêt à jouer dans les grands matchs. Je le regarde pour Dortmund et sa façon de jouer est exceptionnelle.

« Il a encore montré ce qu’il pouvait apporter. Un an plus tard, il ne fera que s’améliorer afin qu’il puisse avoir une grande influence. »

Georges Russel

Le joueur de 23 ans vient de signer pour être le partenaire de Lewis Hamilton chez Mercedes, en remplacement de Valtteri Bottas.

Russell et Hamilton formeront une équipe entièrement britannique alléchante au sein de l’équipe conquérante de Formule 1 et montre que les Britanniques peuvent continuer à dominer le sport.

Commentant son transfert à succès, Russell, qui a conclu un accord à long terme avec Mercedes, a déclaré : « C’est un jour spécial pour moi personnellement et professionnellement.

«Je mentirais si je disais que je ne bourdonne absolument pas. C’est une énorme opportunité et je veux la saisir à deux mains.

Russell peut continuer à dominer la Grande-Bretagne en F1

« Mais je ne me fais aucune illusion sur l’ampleur du défi ; ça va être une courbe d’apprentissage abrupte.

« Je veux faire la fierté de mes nouveaux coéquipiers. Bien sûr, l’un de ces nouveaux coéquipiers est à mon avis le plus grand pilote de tous les temps.

“J’admire Lewis depuis que je suis dans le karting et l’opportunité d’apprendre de quelqu’un qui est devenu un modèle à la fois sur et hors piste ne peut que me profiter en tant que pilote, professionnel et être humain.”

Russell a connu trois bonnes saisons avec Williams, mais passe maintenant à Mercedes.

Tom Banton

Banton est le joueur de cricket de 22 ans qui semble avoir un bel avenir dans l’équipe d’Angleterre.

Il a été comparé à Kevin Pieterson et a déjà joué au niveau national en Angleterre et dans des compétitions T20 à travers le monde.

La star de Somerset semble prête pour une place dans la Coupe du monde T20 plus tard cette année alors que l’équipe d’Eoin Morgan cherche à compléter un doublé historique avec une balle blanche.

Pieterson lui-même a exhorté Banton à ne pas gaspiller son talent après un été quelque peu décevant, qui a peut-être eu des circonstances atténuantes car il souffre depuis longtemps de COVID.

Banton a le talent pour dominer le cricket

Pieterson a déclaré: “Il a tout le talent mais pour le moment il le gaspille. Il frappe beaucoup trop de balles en l’air.

Banton a fracassé un siècle de 47 balles dans le T20 Blast cet été, et est peut-être sur le point de démarrer et de réaliser son potentiel en tant que l’un des jeunes joueurs de cricket les plus talentueux au monde.

Harvey Elliott

L’ailier a pris d’assaut le championnat la saison dernière et semble prêt pour un grand rôle à Liverpool, et n’a encore que 18 ans.

Elliott a fait irruption sur la scène avec Fulham à seulement 15 ans et est une future star pour le club et le pays.

On lui a fait confiance pour commencer contre Chelsea en Premier League juste avant la pause internationale et a été pressenti pour un grand avenir par son coéquipier Andy Robertson.

Elliott est prêt pour un avenir énorme à Liverpool

Il a déclaré à talkSPORT: «C’est un garçon formidable, Harvey. Il a été prêté à Blackburn la saison dernière et a déchiré le championnat.

«Certains gars sortent et luttent avec l’intensité du championnat, mais il l’a juste pris si facilement.

« Techniquement, il est tellement doué et cela montre à quel point il a bien fait depuis son retour de la pré-saison.

“Le gaffer lui a fait confiance dans un match aussi énorme qu’aujourd’hui. Je pensais qu’il ne s’était pas fait de mal ce soir, il s’en est très bien sorti, a gardé le ballon, était à l’aise et a un avenir passionnant devant lui.

