Emma Raducanu donne un pronostic pour la demi-finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et le Danemark

Emma Raducanu soutient l’Angleterre pour aller jusqu’au bout de l’Euro 2020 (.)

La sensation de tennis Emma Raducanu a soutenu les Three Lions d’Angleterre pour rattraper sa nuit de blessure en triomphant en demi-finale de l’Euro ce soir, déclarant: “Ça rentre à la maison, n’est-ce pas?”

L’adolescente britannique portait un maillot de football anglais alors qu’elle assurait aux fans qu’elle “se sentait mieux” après la fin de sa course palpitante à Wimbledon dans des circonstances angoissantes lundi soir.

Semblant reposé et heureux, Raducanu, 18 ans, a donné à l’équipe de Gareth Southgate un pourboire de battre le Danemark 2-1 à Wembley et de remporter le tournoi dimanche.

“Je pense que je serai à la maison à coup sûr, juste en train de regarder le match”, a-t-elle déclaré hier à la couverture de Wimbledon par BBC1.

“Cela a été quelques semaines chargées, alors je vais me détendre et en profiter définitivement – ​​ouais, ça rentre à la maison, n’est-ce pas?”

Auparavant, elle avait utilisé les médias sociaux pour admettre “Je pense que toute l’expérience m’a rattrapée” pour s’être retirée lors de son match de quatrième tour contre l’Australienne Ajla Tomljanovic avec ce qui semblait être des problèmes respiratoires.



L’Angleterre affrontera le Danemark en demi-finale à Wembley mercredi soir (.)

Andy Murray a pris sa défense après que le présentateur de télévision Piers Morgan a déclaré que Raducanu “ne pouvait pas supporter la pression” lorsqu’elle a abandonné à 6-4, 3-0.

L’ancien champion de Wimbledon, dont le beau-père Nigel Sears entraîne l’adolescent, a décrit les barbes comme “très dures”.

Plus: Journal Metro



L’animateur de la BBC, Gary Lineker, a également soutenu Raducanu en tweetant “cela arrive au meilleur d’entre nous” avec Morgan prenant d’assaut le plateau de Good Morning Britain en mars après une dispute à propos de Meghan Markle.

Et le footballeur anglais Marcus Rashford lui a dit qu’elle devrait être “très fière” – révélant qu’il avait lui aussi lutté lors d’un match de l’équipe nationale à l’adolescence.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Comment obtenir votre dose de journal Metro

Journal du métro est toujours disponible pour vous permettre de récupérer tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos actualités, fonctionnalités, énigmes préférées… et l’édition exclusive du soir !

Téléchargez gratuitement l’application du journal Metro sur App Store et Google Play

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();