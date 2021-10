Emma Raducanu fait une interview d’après-match en roumain après une victoire impressionnante

Emma Raducanu a donné son interview d’après-match en roumain (Photo: WTA Twitter)

Emma Raducanu a remporté sa première victoire depuis son triomphe à l’US Open en devançant Polona Hercog en trois sets à l’Open de Transylvanie.

La jeune femme de 18 ans a battu la Slovène 4-6, 7-5, 6-1, pour passer au deuxième tour, et après sa défaite décevante à Indian Wells le mois dernier, elle a maintenant sa première victoire sur le WTA Tour à son actif. .

Jouant dans le pays natal de son père, la Roumanie, il n’y avait malheureusement pas de fans présents à part sa grand-mère de 88 ans, Niculina, qui vit à Bucarest, mais cela n’a pas empêché Raducanu de donner son interview d’après-match en roumain.

« Cela signifie beaucoup de jouer dans le pays de mon père », a-t-elle déclaré. «Cela ressemble à une énorme victoire.

« C’est dommage qu’il n’y ait pas de fans ici, mais j’espère qu’ils regardaient et je voulais juste les rendre fiers.

« J’étais sur une séquence de défaites alors je suis vraiment heureux d’avoir surmonté cela. C’est ma première victoire, je le savais dans ma tête, alors je me battais très fort pour monter sur le tableau.’

Raducanu, la 23e mondiale, a pris les devants 3-0 dans le premier set avant que Hercog, classé 124e, n’ait arraché ses deux balles de break pour riposter et remporter les cinq derniers matchs du premier set.

Cependant, la n°1 britannique a rapidement commencé à trouver son rythme et malgré une forte poussée dans le deuxième set, la sélection de tirs de Raducanu dans le troisième set l’a vue s’enfuir avec.

Le match a duré un peu moins de deux heures et demie et Raducanu admet qu’elle peut en prendre beaucoup en revenant de l’arrière en trois sets.

« Je pense que la clé était d’essayer de rester calme mentalement, je savais moi-même que je ne jouais pas très bien, donc j’avais juste besoin de continuer un point à la fois, si je continuais à me donner une chance en tenant le service, je pensais que mon tennis pourrait s’améliorer et se mettre en place et je l’ai fait – et je suis vraiment fière de moi pour la façon dont je me suis battue aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

«Je prends beaucoup de ce match aujourd’hui. Tous les matchs auxquels je joue, je gagne de l’expérience et je pense vraiment que l’un compte énormément parce que lorsque vous ne jouez pas très bien, vous savez que vous pouvez faire mieux et vous en sortir.

« Je ne suis pas arrivé très souvent à perdre le premier set jusqu’à présent, mais j’ai appris à creuser et à inverser les matchs et c’est un grand apprentissage pour moi. »

La n°106 mondiale roumaine Ana Bogdan attend Raducanu au prochain tour.



