Emma Raducanu frappe Jack Grealish avec une boule de neige, tandis que Declan Rice et Fran Kirby jouent dans la publicité de Noël la plus chère de tous les temps alors que la vidéo Sports Direct de 6 millions de livres fait exploser John Lewis

Oubliez John Lewis ! Une foule de grandes stars du sport britannique sont à l’affiche de la publicité de Noël la plus chère jamais réalisée.

Qui a besoin d’un extraterrestre quand on est hors de ce monde des stars comme Emma Raducanu, Jack Grealish, Declan Rice, Maro Itoje, Fran Kirby et Katarina Johnson-Thompson.

Mount fait un ange des neiges alors qu’il joue dans la publicité de Noël de Sports Direct

Et c’est aussi une publicité amusante, célébrant le message ultime de l’hiver : « Faisons une bataille de boules de neige !

La campagne, intitulée « Go All Out », a des versions de 60 secondes et 30 secondes et vise à faire sortir les gens du canapé, même à Noël.

Même un dépotoir, Rice s’énerve en mettant la touche finale à un puzzle une fois qu’il sait que la substance blanche tombe du ciel.

Il est rejoint par une foule de talents à l’extérieur pour une ébat festive, sans personne à l’abri d’une sphère de neige.

La méga agence

L’ascension de Raducanu au sommet la voit également devenir une star de la télévision

Grealish, fraîchement sorti de son transfert de 100 millions de livres sterling à Man City cet été, se retrouve attaqué avec son coéquipier anglais Jordan Pickford et la sensation de tennis Raducano le clouant avec des tirs.

Jessica Ennis-Hill esquive les lancers, Itoje et Anthony Watson sont prêts pour un ruck sur la route, tandis que Kirby essaie, en vain, d’avertir Mount d’un tir de « sniper » d’Andrew « Beef » Johnston.

Et le résultat est la publicité de Noël la plus chère de tous les temps, offrant un excellent rapport qualité-prix à 6 millions de livres sterling.

Eh bien, le magnat de Sports Direct, Mike Ashley, avait beaucoup d’argent de poche après sa vente de 305 millions de livres sterling de Newcastle United…

Kirby entre en scène alors qu’elle joue pour Chelsea et l’Angleterre

L’as du rugby Watson n’est pas d’humeur à jouer dans une bataille de boules de neige

Beckie Stanion de Sports Direct a déclaré: «Après les défis auxquels la nation a été confrontée au cours de l’année écoulée, nous sommes ravis d’encourager tout le monde à tout faire ce Noël avec l’aide de certaines des plus grandes légendes sportives du pays.

« Que vous travailliez sur des jambes comme Jack Grealish, des sprints comme Jessica Ennis-Hill ou des revers comme Emma Raducanu, il est temps d’éviter le froid, de sortir et de faire de cette saison votre meilleure à ce jour. »

