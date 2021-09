Emma Raducanu gagne un énorme nouveau compte Instagram alors que Roger Federer met en garde contre les dangers «horribles» que les médias sociaux peuvent apporter et révèle sa douleur pour Naomi Osaka

in

Emma Raducanu a gagné plus de deux millions d’abonnés sur Instagram au cours de la dernière année, mais Roger Federer a mis en garde contre les dangers «horribles» de l’exposition aux médias sociaux.

L’ascension rapide de la jeune femme de 18 ans vers la célébrité a été remarquable car elle a choqué le monde du tennis en remportant l’US Open.

Raducanu est devenue la première Britannique à remporter un Grand Chelem en 44 ans

Raducanu a mis fin à l’attente de 44 ans de la Grande-Bretagne pour une femme gagnante du Grand Chelem et est devenu le premier qualifié à remporter un chelem.

L’adolescent de Bromley est passé d’une perspective relativement inconnue au début de 2021, toujours à l’école, à l’un des talents les plus recherchés.

Les marques s’efforcent de l’inscrire aux avenants, elle a été invitée à des événements de premier plan et tous les yeux seront rivés sur la prochaine fois qu’elle se présentera au tribunal.

Ses chiffres sur les réseaux sociaux ont considérablement augmenté depuis le début de l’année et elle a rassemblé plus de deux millions de followers sur Instagram.

Raducanu a gagné un énorme succès sur les réseaux sociaux après sa victoire

Le nom de Raducanu figure désormais au palmarès de Flushing Meadows

Raducanu est passé de moins de 10 000 à deux millions depuis le 1er janvier – une augmentation de 20 847 % – dépassant le taux de croissance de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et LeBron James.

Même si elle a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre le même niveau que les 346 millions de followers de Ronaldo sur la plateforme.

La légende du tennis Federer, cependant, a exhorté à la prudence avec les médias sociaux pour certaines des nouvelles stars du jeu, en particulier Raducanu et Naomi Osaka.

Interrogé par GQ s’il y a trop de pression sur les jeunes joueurs émergents, Federer a répondu : “Oui, je le pense. Je suivais l’incroyable course d’Emma Raducanu à Wimbledon et aussi Naomi Osaka ces dernières années – c’était incroyable, leurs deux histoires.

« Mais ça fait mal quand vous voyez ce qui se passe et quand ils ne se sentent pas bien. Le stress est si grand. Et je pense que beaucoup de choses doivent être dues aux médias sociaux : les dix premières années de ma vie, il n’y avait pas de médias sociaux, peut-être que j’avais juste un site Web, puis les dix années suivantes, les médias sociaux étaient partout.

L’icône du tennis Federer a parlé des dangers des médias sociaux

« De plus, à cet égard, la situation de la presse doit être reconsidérée. Je pense que je suis l’un des athlètes qui a fait le plus de presse – jamais ! Et je suis d’accord que c’est toujours pareil. Toujours.

«Je pense que les joueurs, les tournois, les journalistes, nous devons nous asseoir ensemble dans une pièce et dire:« OK, qu’est-ce qui fonctionnerait pour vous et qu’est-ce qui fonctionne pour nous… » Nous avons besoin d’une révolution. Ou du moins une évolution d’où nous sommes aujourd’hui.

«Je pense que nous devons aider, coacher et encadrer davantage la jeune génération. Je ne peux pas imaginer passer par le début de ma carrière avec les médias sociaux ; Je n’ai aucune idée de comment j’aurais géré ça.

« Pour dix bons commentaires, il y a toujours un commentaire négatif et, bien sûr, c’est celui sur lequel vous vous concentrez. C’est une situation horrible.

« Même quand je me sens déprimé, je sais que je dois agir d’une certaine manière devant la presse mondiale. Nous devons nous rappeler que les joueurs de tennis sont des athlètes et des professionnels, mais nous sommes aussi humains. »

