Emma Raducanu s’est avérée populaire auprès des fans de tennis en Roumanie, où beaucoup l’ont regardée lors d’une séance d’entraînement avant l’Open de Transylvanie.

Le vainqueur de l’US Open est la troisième tête de série du tournoi, qui a débuté lundi.

Raducanu espère remporter sa première victoire depuis l’US Open

Elle espère remporter sa première victoire depuis la finale de l’US Open, s’inclinant à Indian Wells il y a deux semaines.

Son premier match sera contre Polona Hercog mardi, mais les fans ne pourront malheureusement pas la voir en action.

Le tournoi de Cluj-Napoca se jouera à huis clos en raison des restrictions de Covid-19 imposées par le gouvernement roumain.

Les fans se sont rassemblés en masse pour une séance d’entraînement organisée par Raducanu, dont le père est roumain, dans leur dernière chance d’avoir un aperçu avant l’entrée en vigueur des restrictions.

Il y avait une bonne ambiance à l’intérieur du court, certains commençant même une vague mexicaine en l’encourageant.

La jeune fille de 18 ans a reçu un grand soutien alors qu’elle s’adressait à ceux qui s’étaient présentés en roumain.

Son père a voyagé pour faire partie de son équipe pour le tournoi et elle prévoit de rendre visite à sa grand-mère une fois que ce sera terminé.

L’adolescent a déclaré : « J’aime la Roumanie. Je venais une à deux fois par an rendre visite à ma grand-mère, qui vit à Bucarest, pendant mon enfance. C’est à une heure de vol d’ici.

« Une fois le tournoi terminé, j’adorerais me rendre à Bucarest pour pouvoir lui rendre visite. Je ne l’ai pas vue depuis deux ans et demi.

Raducanu sera rejointe par son père en Roumanie

« L’accueil que j’ai reçu était vraiment, vraiment sympa et j’aime toujours revenir.

« Les gens ici sont vraiment sympathiques, avec beaucoup d’humour et de la bonne nourriture. J’ai de bons souvenirs de ce pays. C’est vraiment agréable d’être de retour.

« Le truc, c’est que je peux comprendre comme 80% des roumains. Je ne veux pas m’agrandir.

« J’ai vraiment du mal à trouver mes mots et mon vocabulaire. Quand on m’a parlé de cette chose à la fin de la session, et que je parlais à la foule, je pensais à mon vocabulaire lors des changements.

« Plus je passe du temps ici, plus je m’immerge dans la langue, et je peux l’apprendre assez rapidement. »

Raducanu a également fait le point sur sa recherche d’un nouvel entraîneur, car elle n’a toujours pas de personnage permanent.

La star du tennis de Bromley s’est séparée d’Andrew Richardson après sa victoire épique à l’US Open, affirmant qu’elle avait besoin d’un mentor ayant une expérience du WTA Tour.

Raducanu espère avoir un nouvel entraîneur avant l’Open d’Australie

Elle a expérimenté cette semaine l’ancien entraîneur de Johanna Konta, Esteban Carril, entre autres et espère prendre rendez-vous avant la saison 2022.

Raducanu a déclaré : « Je pense qu’avoir un entraîneur est génial. Mais encore une fois, vous êtes seul sur le terrain.

« Je ne pense pas que ce soit génial d’être dépendant. Vous devez vous coacher. C’est quelque chose que j’apprends.

« Une partie de l’expérience que je vis est de pouvoir apprendre à m’entraîner moi-même.

«Parfois, cela ne fonctionnera pas toujours, comme à Indian Wells, mais à long terme, si je continue de le faire, je serai meilleur dans les situations futures.

« J’ai eu quelques essais la semaine dernière. J’ai eu un essai avec Esteban. Mais j’ai aussi eu des essais avec d’autres.

«Je suis optimiste quant à essayer d’avoir quelque chose en place pour l’intersaison et l’Open d’Australie.

« Non, je n’ai pas choisi l’entraîneur. Mais les choses avancent. »