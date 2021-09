Emma Raducanu photos les plus récentes: la gagnante de l’US Open photographiée à Bromley | Royaume-Uni | Nouvelles

La gagnante de l’US Open a été photographiée avec son père, Ian, originaire de Roumanie. Emma sourit largement à la caméra et fait signe tandis que son père, qui porte un manteau et une bouteille d’eau, garde la tête baissée.

Le premier vainqueur du Grand Chelem britannique depuis 1977 porte un t-shirt de sport blanc qui s’étend juste en dessous de l’épaule et est doté d’une bordure rouge.

Elle combine cela avec un pantalon de course rouge et bleu foncé; et une casquette de baseball rouge, blanche et bleu foncé.

La jeune fille de 18 ans a été photographiée à Bromley où elle vit avec sa mère et son père.

Emma a battu la Canadienne Leylah Fernandez 6-4 6-3, pour remporter le titre féminin de l’US Open le 11 septembre.

Virginia Wade, la dernière gagnante britannique du Grand Chelem, regardait depuis les tribunes.

Mme Wade a remporté Wimbledon en 1977, ainsi que l’US Open en 1968.

Emma est née à Toronto d’une mère chinoise mais a grandi à Londres.

En raison de la pandémie de coronavirus, ses parents n’ont pas pu assister à sa finale de l’US Open, mais ont plutôt regardé le concours depuis chez eux.

LIRE LA SUITE: La panique des armes à feu sur Oxford Street à Londres déclenche une frénésie de pillage – la police armée est déployée

La reine a écrit à Emma après sa victoire, félicitant la nouvelle championne sportive britannique pour sa victoire.

Elle a déclaré: «Je vous adresse mes félicitations pour votre succès à remporter les championnats de tennis ouverts des États-Unis.

« C’est une réalisation remarquable à un si jeune âge, et témoigne de votre travail acharné et de votre dévouement.

“Je ne doute pas que votre performance exceptionnelle et celle de votre adversaire Leylah Fernandez inspireront la prochaine génération de joueurs de tennis.

“Je vous adresse mes meilleurs vœux ainsi qu’à vos nombreux supporters.”

D’autres membres de la famille royale ont également envoyé des mots chaleureux à Emma.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont tweeté : « Un grand bravo Emma Raducanu pour vos performances époustouflantes et votre victoire historique en Grand Chelem ! Incroyable – nous sommes tous si fiers de vous.

« Leylah Fernandez, bravo pour vos incroyables réalisations à l’US Open de cette année, ce fut un plaisir de regarder. »

Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles ont ajouté : « Félicitations à Emma Raducanu pour votre victoire à l’US Open – quel exploit fantastique ! Nous sommes tous si fiers.

« Bravo à Leylah Fernandez aujourd’hui aussi.

“Un match exceptionnel entre deux jeunes femmes inspirantes – nous avons hâte de voir où vous allez ensuite.”