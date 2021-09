Emma Raducanu reçoit un message de la reine, Gary Lineker tweete pendant MOTD, Harry Kane “fier”

in

La Grande-Bretagne a une nouvelle superstar dans la sensation de tennis adolescente Emma Raducanu.

La nation était collée aux écrans de télévision à travers le pays hier soir pour regarder la jeune de 18 ans en finale de l’US Open et l’a vue devenir la première championne britannique du Grand Chelem en 44 ans.

L’adolescent a réussi l’un des plus grands exploits de l’histoire du tennis

Sa course pour remporter le trophée à Flushing Meadows restera dans l’histoire comme l’un des grands moments sportifs, étant la première personne à remporter un chelem après avoir passé les qualifications.

Raducanu pouvait à peine y croire elle-même et de nombreux messages de soutien affluaient de presque tout le monde. Des footballeurs aux politiciens et même à la reine.

Après sa victoire, Sa Majesté a félicité l’adolescente en déclarant: “C’est une réalisation remarquable à un si jeune âge, et témoigne de votre travail acharné et de votre dévouement.”

Elle a ajouté : « Je n’ai aucun doute que votre performance exceptionnelle, et celle de votre adversaire Leylah Fernandez, inspireront la prochaine génération de joueurs de tennis. Je vous adresse mes meilleurs vœux, ainsi qu’à vos nombreux supporters.

Raducanu ne pouvait pas croire qu’elle était devenue championne du Grand Chelem

Le duc et la duchesse de Cambridge ont également salué sa réussite, écrivant sur Twitter : « Un grand bravo @EmmaRaducanu pour vos performances époustouflantes et votre victoire historique en Grand Chelem !

« Incroyable – nous sommes tous si fiers de vous. @LeylahFernandez bravo pour vos incroyables réalisations au #USOpen de cette année, ça a été un plaisir de regarder. C”

Boris Johnson a écrit : « Quel match sensationnel ! Un grand bravo à @EmmaRaducanu.

« Vous avez fait preuve d’une habileté, d’un sang-froid et d’un courage extraordinaires et nous sommes tous extrêmement fiers de vous. »

Raducanu a posé pour le trophée sur Arthur Ashe Court après que la foule soit partie depuis longtemps

Alors que dans le monde du football un certain Cristiano Ronaldo a fait un retour à Old Trafford et a marqué deux fois lors de ses deuxièmes débuts.

Ce match n’a pas été diffusé en direct à la télévision, le match du jour était donc l’endroit naturel pour avoir un premier aperçu du quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Mais les incroyables exploits de Raducanu ont eu la priorité, même Marcus Rashford a tweeté Gary Lineker les exhortant à ” repousser, le tennis est en marche “.

Gary Lineker a déclaré : « Pour la première fois de ma vie, j’ai tweeté à l’antenne, mais mon Dieu, quelle performance, quel triomphe, quelle jeune femme incroyable », a-t-il déclaré.

« Félicitations @EmmaRaducanu pour une réalisation vraiment stupéfiante. Vainqueur de l’US Open à 18 ans sans perdre un set.

« Extraordinairement fabuleux. »

C’était la première grande finale entre deux adolescents depuis 1999

Le capitaine anglais Harry Kane a rendu hommage à Raducanu dimanche matin, tweetant : « Réalisation incroyable @EmmaRaducanu. Fier de vous-même et de tout le pays. Toutes nos félicitations!”

Le quadruple vainqueur de l’US Open, Billie Jean King, était présent pour regarder Raducanu battre Fernandez à New York.

Elle a déclaré sur Twitter : « Quelle formidable démonstration de compétition et de maturité de la part de deux joueurs exceptionnels. C’est merveilleux de voir cette génération vivre notre rêve.

«Je ne me souviens pas d’un #USOpen avec un meilleur soutien de la foule. Merci, NY, les plus grands fans du monde. Et félicitations Emma !

