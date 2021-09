Emma Raducanu remporte 11 matchs consécutifs alors que la sensation adolescente bat l’adversaire américain Shelby Rogers pour devenir le plus jeune quart de finaliste de l’US Open britannique en 62 ans

in

Emma Raducanu n’est devenue que la deuxième femme britannique à atteindre les quarts de finale de l’US Open depuis 1983 alors qu’elle triomphait de manière convaincante lundi soir.

Le joueur de 18 ans n’a pas encore abandonné un set à Flushing Meadows et a continué contre Shelby Rogers au Arthur Ashe Stadium.

Raducanu se qualifie pour les quarts de finale de l’US Open

Raducanu ravie a tweeté une photo d’elle devant les fans, en écrivant: “Merci à tous pour votre soutien continu.”

Et par la suite, elle a révélé qu’elle avait reçu de nombreux messages de soutien de la part d’amis de l’école, bien que quelques personnes aient brillé par leur absence.

« En fait, mes parents aiment m’avoir fantôme après le match. Je leur ai envoyé un texto, mais ils n’ont pas répondu même s’ils étaient en ligne », a-t-elle déclaré en riant. « Oui, ça voulait dire quelque chose.

«Mais oui, c’est juste une réaction et une atmosphère de soutien après Wimbledon et ici. Je veux dire, je me sens juste vraiment, vraiment heureux. Je pense que cela se voit vraiment dans mon jeu sur le terrain.

Son adversaire avait éliminé la tête de série n ° 1 Ash Barty au tour précédent, mais tout était Raducanu lors de leur affrontement des 16 derniers alors qu’elle l’avait emporté 6-2, 6-1.

L’Américain a remporté les deux premiers matchs du premier set avant que la star du tennis basée à Bromley ne remporte les 11 matchs suivants d’affilée.

Rogers a ensuite obtenu une consolation avant que Raducanu ne scelle la victoire et sa place dans les huit derniers.

Raducanu a surmonté ses nerfs précoces pour battre son adversaire

L’ancien numéro un britannique Tim Henman a déclaré qu’il s’agissait d’une performance spéciale.

« De voir Emma Raducanu prendre ce départ nerveux, vous vous êtes senti pour elle, mais elle a fait preuve de courage pour s’en remettre et se battre pour s’en sortir. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle réagisse comme ça, c’était incroyable”, a-t-il déclaré à Amazon Prime.

«Même avec 6-2, 5-1, ce n’est pas facile de finir. J’ai été tellement impressionné par la façon dont elle a gardé son sang-froid et l’a terminé. Elle avait un très bon soutien même en jouant contre une Américaine, ce sera intéressant lors du prochain match de voir si elle a une majorité de soutien.

Dans son interview sur le terrain, Raducanu a déclaré : « C’est absolument incroyable. Shelby est une excellente adversaire, elle a si bien réussi à l’US Open et elle a passé une excellente semaine, donc je savais que ce serait un match difficile, mais je suis tellement heureux d’avoir réussi et d’avoir réussi à surmonter certains des nerfs. au début.”

Elle est désormais la plus jeune quart de finaliste britannique à l’US Open en 62 ans.

Elle est également la plus jeune à avoir atteint un quart de finale du Grand Chelem depuis Sue Barker à l’Open d’Australie en 1975.

Raducanu a confortablement surpassé son adversaire

Virginia Wade, la dernière femme britannique à remporter un titre du Grand Chelem et résidente de New York, était sous les yeux.

S’adressant à Wade, Raducanu a ajouté : « Merci beaucoup d’avoir regardé mon match. J’apprécie vraiment cela. Vous êtes une légende absolue, donc je suis vraiment honoré de vous avoir ici.

“Je vais juste essayer de faire de mon mieux à chaque tour et voyons jusqu’où cela va.”

Le prochain huitième de finale est la championne olympique Belinda Bencic.