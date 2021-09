Emma Raducanu remporte 11 matchs consécutifs alors que la sensation adolescente bat l’adversaire américain Shelby Rogers pour devenir le plus jeune quart de finaliste de l’US Open britannique en 62 ans

in

Emma Raducanu n’est devenue que la deuxième femme britannique à atteindre les quarts de finale de l’US Open depuis 1983 alors qu’elle s’est imposée de manière convaincante lundi soir.

Le joueur de 18 ans n’a pas encore perdu de set au tournoi de Flushing Meadow et a continué contre Shelby Rogers au stade Arthur Ashe.

.

Raducanu se qualifie pour les quarts de finale de l’US Open

Rogers a éliminé la tête de série n ° 1 Ash Barty au tour précédent, mais tout était Raducanu lors de leur affrontement des 16 derniers alors qu’elle a gagné 6-2, 6-1.

L’Américain a remporté les deux premiers matchs du premier set avant que la star du tennis basée à Bromley ne remporte les 11 matchs suivants d’affilée.

Rogers a ensuite obtenu une consolation avant que Raducanu ne scelle la victoire et sa place dans les huit derniers.

S’exprimant après sa victoire, Raducanu a déclaré: “C’est incroyable de jouer devant vous tous. Shelby est un grand adversaire et a si bien fait.

“C’était tellement génial de surmonter certains des nerfs au début.”

Elle est désormais la plus jeune quart de finaliste britannique à l’US Open en 62 ans. Elle est également la plus jeune à avoir atteint un quart de finale du Grand Chelem depuis Sue Barker à l’Open d’Australie en 1975.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.