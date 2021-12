Emma Raducanu remporte le prix BBC Sports Personality of the Year 2021

Emma Raducanu a remporté l’US Open au cours d’une année de percée remarquable (PA)

Emma Raducanu a été sacrée BBC Sports Personality of the Year 2021.

La jeune femme de 19 ans a connu une année exceptionnelle dans le tennis en remportant l’US Open et est devenue la première femme britannique à remporter un titre en simple du Grand Chelem depuis Virginia Wade en 1977.

Raducanu passait son baccalauréat en économie et en mathématiques à peine deux mois avant de faire ses débuts à Wimbledon en juin.

Lors de sa toute première apparition dans un tournoi majeur, Raducanu a atteint le quatrième tour à Wimbledon et s’est rapidement fait aimer de son public.

Elle a ensuite livré une démonstration dominante lors de son prochain événement du Grand Chelem, car elle n’a pas perdu de set sur le chemin de la victoire à l’US Open.

Pendant ce temps, Tom Daley, qui a remporté une médaille d’or et une médaille de bronze aux Jeux olympiques plus tôt cette année, est arrivé deuxième au vote BBC Sports Personality of the Year, tandis qu’Adam Peaty, qui a remporté deux médailles d’or à Tokyo, a pris la troisième place.

Tyson Fury, Raheem Sterling et Dame Sarah Storey ont également été nominés pour le prix.

Emma Raducanu avec son prix BBC Sports Personality of the Year (BBC)

« Merci, c’est un tel honneur d’être parmi ces nominés. Félicitations à vous et à toutes vos réalisations », a déclaré Raducanu après avoir reçu son prix.

« Je suis vraiment heureux de cela, j’ai vu grandir la personnalité sportive de l’année et c’est un honneur de faire partie de ces anciens gagnants.

« Je suis également heureux pour le tennis britannique et que nous ayons réussi à obtenir ce prix… à nouveau ! »

Ailleurs, Sky Brown a été nommée BBC Young Sports Personality of the Year 2021 à la suite de son succès avec l’équipe GB aux Jeux olympiques.

La skateboardeuse de 13 ans a remporté une médaille de bronze à Tokyo, ce qui fait d’elle la plus jeune médaillée olympique britannique de tous les temps.

« Honnêtement, je n’ai pas l’impression de le mériter », a déclaré Brown après avoir reçu son prix.

Sky Brown célèbre son prix BBC Young Sports Personality of the Year (PA)

«Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu, en particulier ma famille.

«Je veux rendre la Grande-Bretagne fière et je veux inspirer le monde, en particulier les petites filles. Si vous croyez en vous, vous pouvez tout faire.

« Je veux obtenir deux médailles d’or à Paris pour la Grande-Bretagne, pour vous les gars. »

