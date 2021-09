Emma Raducanu répertorie Michael Jordan parmi les invités de rêve, aime la Formule 1, talentueux dans de nombreux sports et pourrait devenir milliardaire après la victoire à l’US Open

Emma Raducanu a été catapultée dans une star mondiale ce mois-ci après sa victoire incroyable en Grand Chelem à l’US Open.

Le joueur de 18 ans a mis fin à une attente de 44 ans pour une championne britannique et l’a fait dans les circonstances les plus improbables.

Raducanu a été catapulté au rang de célébrité pratiquement du jour au lendemain

Tous les yeux seront rivés sur la prochaine fois que Raducanu prendra le terrain

Il ne s’agissait que de sa quatrième épreuve WTA et elle est passée par les qualifications pour tout remporter à Flushing Meadows, la première fois que cela se produisait.

Cela a été une quinzaine de tourbillons pour l’adolescente de Bromley depuis qu’elle a remporté le trophée.

Il y a eu des soirées A-list et des interviews mur à mur, mais elle est maintenant de retour à l’entraînement en se concentrant sur son prochain tournoi.

Et nous avons beaucoup appris sur la sensation du tennis au cours du dernier mois qui semble l’une des stars du sport les plus sympathiques du moment.

Raducanu mania a balayé le monde du tennis après sa victoire à l’US Open Son dîner de rêve

Dans un clip que le LTA a publié sur YouTube, Raducanu a répondu à des questions rapides et l’une d’elles concernait les trois personnes qu’elle inviterait à un dîner de rêve.

“Je dirais Daniel Ricciardo”, a-t-elle déclaré dans la vidéo.

«Il a l’air d’être un gars vraiment drôle.

« Je suis assez fan de la F1, donc c’est excitant. J’aimerais juste en savoir plus à ce sujet.

Raducanu est un fan du pilote McLaren Ricciardo

Elle a ajouté: “Michael Jordan, tellement de perspicacité.

“Oui, j’aimerais entendre quelques histoires de lui et comment ça se passait parce que j’ai regardé” The Last Dance “et je pense que tout le monde l’a fait et j’ai été tellement inspiré après ça.”

Raducanu a ensuite nommé l’animateur de radio Tom Keene comme son troisième invité au dîner.

Comme beaucoup d’entre nous pendant le verrouillage, Raducanu a été saisi par The Last Dance Son amour de la Formule 1

Raducanu est une grande fan de F1 et elle a assisté au Grand Prix de Grande-Bretagne plus tôt cette année.

Elle a eu la chance de rencontrer Lewis Hamilton au Met Gala après sa victoire à l’US Open et a adoré lui parler, même si son pilote préféré est Ricciardo.

“J’ai réussi à assister à des événements et à des endroits vraiment sympas”, a-t-elle déclaré à BBC Breakfast.

Raducanu a été invité au Met Gala après avoir remporté l’US Open

“Au Met Gala, j’ai parlé à Lewis Hamilton, ce qui était vraiment cool d’être un tel fan de sport automobile et de Formule 1. C’était vraiment agréable de le voir et de lui parler là-bas.

“C’était un événement artistique avec de superbes performances, et j’étais très honoré et reconnaissant d’avoir pu y aller.”

La star du tennis britannique a pu parler à Hamilton lors de l’événement A-list Aux multiples talents

Elle est non seulement brillante au tennis, mais elle a pratiqué une multitude de sports dans sa jeunesse avant de se consacrer à temps plein à l’adolescence.

Parmi les sports qu’elle a pratiqués figuraient le golf, la danse classique, l’équitation, le ski, le basket-ball, le tennis de table et même le karting.

“J’étais d’abord dans le ballet, puis mon père m’a détourné du ballet et m’a lancé dans tous les sports que vous pouvez imaginer”, a expliqué Raducanu cette année.

« Je faisais de l’équitation, de la natation, des claquettes, du basket-ball, du ski, du golf et, de cinq à huit ans, je faisais du karting.

« J’ai commencé ma très courte carrière de karting dans un garage de bus à Streatham avant d’aller sur une vraie piste. Dès l’âge de neuf ans, j’ai commencé le motocross dans une forêt quelque part pendant un an. Tout cela était à côté du tennis.

Le talent de Raducanu au tennis ne fait aucun doute

Non seulement elle est douée pour le sport, mais elle a également excellé sur le plan scolaire et a obtenu une étoile et un A en mathématiques et en économie, respectivement, lors de son baccalauréat cet été.

Raducanu parle également couramment le mandarin, sa mère étant originaire de Shenyang, et a déjà attiré un grand nombre d’adeptes en Chine.

Tout ce qu’elle voulait, c’était des AirPods

Son prix en argent pour avoir remporté l’US Open était d’environ 1,8 million de livres sterling, une somme incroyable à recevoir pour une jeune de 18 ans, et largement méritée pour ses efforts.

Alors que de nombreux adolescents rêveraient de la somptueuse maison ou de la voiture qu’ils achèteraient, Raducanu a plaisanté en disant que tout ce qu’elle voulait, c’était de nouveaux AirPod.

“Il y a une blague courante dans mon équipe parce que lors de mon match de qualification au premier tour, j’ai perdu mes AirPod, et je courais essentiellement dans la salle d’entraînement pendant environ trois minutes avant mon appel pour continuer à essayer de le trouver”, a déclaré Raducanu à ESPN. pendant le tournoi.

Raducanu a gagné des fans partout dans le monde après sa victoire en Grand Chelem

“Mais, je l’ai perdu et je me disais : ‘tu sais et si tu gagnes ce match, tu peux t’acheter une paire d’AirPod.'”

Elle a dit plus tard qu’elle laisserait ses parents régler ses finances, tout en reconnaissant judicieusement que le tennis était un sport coûteux à pratiquer.

Pas de courts pour s’entraîner ?

Elle vient de remporter l’US Open et tous les regards sont tournés vers l’endroit où elle jouera ensuite.

Raducanu envisage de jouer à Indian Wells, où un joker pourrait être en route, alors qu’elle est également entrée dans la Coupe du Kremlin le mois prochain.

Le jeune de 18 ans a eu une semaine de congé avant de reprendre l’entraînement, mais être un vainqueur du Grand Chelem ne vous offre pas de dispense spéciale lorsqu’il s’agit de réserver un court de tennis.

Raducanu a rapidement repris l’entraînement après avoir remporté l’US Open

Elle avait eu du mal à trouver un endroit dans sa ville natale de Bromley pour sortir et jouer.

« Honnêtement, je ne peux même pas avoir de terrain dans mon club local. Je suis presque sûre que rien ne change », a-t-elle déclaré à Sky News.

Nouveau visage de Tiffany

Raducanu a un bel avenir devant elle et certains experts du secteur pensent qu’elle pourrait devenir la première sportive britannique milliardaire.

Elle a évidemment un long chemin à parcourir avant d’y parvenir, mais les entreprises et les marques réclament à grands cris de s’impliquer avec la superstar.

.

Raducanu est aussi le nouveau visage de Tiffany

La première approbation de sa victoire post-US Open est déjà arrivée et elle a récemment été annoncée comme le nouveau visage de Tiffany.

Beaucoup d’autres suivront probablement à l’avenir alors qu’elle poursuit sa trajectoire en tant que star mondiale du sport.

