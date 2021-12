Emma Raducanu retrouve le trophée de l’US Open qu’elle a « prêté » à LTA alors que la star du tennis britannique remporte plus de récompenses

Emma Raducanu a finalement retrouvé son trophée de l’US Open alors qu’elle remportait deux prix cette semaine.

La sensation du tennis de Bromley a connu une année mouvementée, remportant le Grand Chelem en septembre – la première femme britannique à le faire en 44 ans.

@LTA

Raducanu avec son trophée de l’US Open au National Tennis Center

La jeune femme de 19 ans a battu Leylah Fernandez en deux sets à New York, ne perdant pas un seul set sur le chemin de la victoire.

Et maintenant, elle a enfin récupéré le trophée de l’US Open alors que la Lawn Tennis Association a publié des photos d’elle avec le prix.

Raducanu a offert son trophée au Centre national de tennis en prêt à long terme en guise de remerciement.

En octobre, elle a déclaré: « Je pense juste que le LTA a tellement fait pour moi, et je voulais qu’ils l’aient comme signe et un grand merci pour tout ce qu’ils ont fait, m’aidant à travers les jeunes âges. »

.

Raducanu a choqué le monde du tennis en remportant l’US Open en septembre

Les récompenses ont continué à venir car Raducanu a également été nommée Newcomer WTA de l’année.

Une déclaration du Tour a déclaré: « Emma est entrée dans l’histoire en 2021 en devenant la première qualifiée à remporter un Grand Chelem à l’US Open, où elle n’a pas perdu un set au cours de ses dix matchs.

« Après avoir fait ses débuts en Grand Chelem à Wimbledon cette année, elle a également atteint les 16 derniers pour devenir la plus jeune femme britannique à avoir atteint ce stade au All-England Club. »

Elle a également remporté le prix BT Sport Action Woman of the Year et le prix Sunday Times Sportswoman of the Year.

.

Raducanu espère capitaliser sur son incroyable succès en 2021

Raducanu est également la favorite pour être nommée Personnalité sportive de l’année de la BBC, mais elle pense que le prix devrait revenir à Lewis Hamilton.

Elle a dit : « Il a juste été vraiment cool et m’a aidé. Comme il l’a dit, soyez patient. Vous avez juste à surfer sur la vague.

«Je suis d’enracinement pour Lewis. Il a été un si bon modèle pour moi en termes de m’aider et à travers ces prochaines étapes.

Raducanu se prépare désormais pour la saison 2022 et l’Open d’Australie en janvier.

Elle a été confirmée comme participante, comme prévu, pour le tournoi de Melbourne.