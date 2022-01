Emma Raducanu révèle ce qu’elle a fait juste après une lourde défaite à Sydney alors que les préparatifs de l’Open d’Australie ont pris un coup

Emma Raducanu s’est dirigée directement vers le terrain d’entraînement après avoir perdu son premier match de 2022 en seulement 55 minutes.

Le vainqueur de l’US Open a été démantelé 6-0, 6-1 par Elena Rybakina à Sydney.

Les préparatifs de Raducanu pour l’Open d’Australie ont pris un coup

Raducanu revient tout juste de COVID et doit s’isoler à Abu Dhabi, qui l’a vue se retirer d’un tournoi la semaine dernière.

Son adversaire, classée 13e mondiale, a atteint la finale de l’International d’Adélaïde la semaine dernière et a connu un bon début de saison.

C’était le premier match de la n°1 britannique sous la direction de son nouvel entraîneur, Torben Beltz, et elle a révélé ce qu’elle avait fait juste après le match.

« Après le match, j’ai reçu une boîte de balles et je suis allé directement sur le terrain d’entraînement », a déclaré Raducanu. « J’avais l’impression que j’aurais pu faire mieux certaines choses dans le match, et je voulais essayer de le réparer tout de suite, repartir avec un meilleur sentiment à ce sujet. Alors, oui, nous sommes allés sur le terrain.

Le premier match de Raducanu aux côtés de Beltz s’est soldé par une défaite

Raducanu s’est dirigé directement vers le terrain d’entraînement après avoir perdu

À un moment donné, il semblait qu’elle serait battue 6-0, 6-0, mais elle a réussi à monter sur l’échiquier avant que Rybakina ne clôture le match.

« Oui, je me battais juste », a-t-elle dit. «Je veux dire, à la fin de la journée, je veux juste continuer à me montrer. Même si je continue à être renversé et qu’il s’agit simplement de me relever et de tomber devant. Vous êtes un peu mieux. Vous en apprenez plus.

Raducanu est encore inexpérimentée en tournée et ce sera sa première saison complète en compétition.

Le prochain match de Raducanu sera à l’Open d’Australie

Gagner l’US Open dans des circonstances aussi remarquables a augmenté la pression sur la jeune femme de 19 ans, mais elle accepte que cela fait partie de la courbe d’apprentissage.

« C’est difficile mais c’est bien parce que je suis très fière et heureuse de m’être lancée », a-t-elle déclaré. « J’aurais facilement pu dire que c’était trop tôt et jouer la semaine prochaine, mais je voulais vraiment tester où j’en suis et évidemment me donner des points et des matchs compétitifs. Je pense que cela aidera à me mettre dans un meilleur endroit pour la semaine prochaine.