Emma Raducanu sacrifiera Noël à la maison pour aider à la préparation de l’Open d’Australie et de la saison 2022

Emma Raducanu passera Noël hors du Royaume-Uni pour l’aider à se préparer à l’Open d’Australie.

L’adolescente de Bromley a déjà commencé son programme d’entraînement sous la direction du nouvel entraîneur Torben Beltz avant la saison 2022.

.

Raducanu prépare déjà la saison 2022

Raducanu a choqué le monde du tennis en remportant l’US Open en septembre et ces derniers mois ont été un tourbillon pour le joueur de 19 ans.

Elle a eu du mal à maintenir ce niveau lors des derniers tournois de 2021, mais est prête à mettre la main à la pâte alors qu’elle se lance dans sa première saison complète sur le circuit.

Elle affrontera la médaillée d’or olympique Belinda Bencic dans un match d’exhibition à Abu Dhabi ce mois-ci, mais ne rentrera pas au Royaume-Uni pour Noël.

.

Raducanu a joué un match d’exhibition au Royal Albert Hall

.

Raducanu espère capitaliser sur son incroyable succès en 2021

Au lieu de cela, elle restera au Moyen-Orient pendant 10 jours supplémentaires avant de s’envoler pour Melbourne le 27 décembre.

« Je savais qu’en jouant au tennis, vous passerez des anniversaires, vous passerez Noël et le Nouvel An pas à la maison et j’ai l’impression que cela n’a pas d’importance pour moi », a déclaré Raducanu après avoir battu Elena-Gabriela Ruse dans un match d’exhibition au Royal Albert Hall.

« Je suis là pour m’entraîner, je suis là pour m’améliorer, puis je m’envole pour l’Australie. Ce qui va être le mieux pour moi, c’est de rester au Moyen-Orient plutôt que de voler sept heures aller-retour.

« Donc, j’ai l’impression que ce n’est pas un sacrifice et j’espère que ma mère ou mon père pourra peut-être sortir, et l’un de mes meilleurs amis vit à Dubaï, donc je peux juste la voir. »