Emma Raducanu s’apprête à réclamer au moins 490 000 £ de prix en argent pour sa brillante course à l’US Open et cela pourrait passer à près de 2 millions de livres sterling si elle remporte le Grand Chelem

Emma Raducanu a été magnifique en route vers la demi-finale de l’US Open, et elle est prête pour une sérieuse aubaine en argent quel que soit le résultat.

La sensation de tennis britannique de 18 ans a fait le dernier carré du Grand Chelem sans perdre un set.

Raducanu n’a que 18 ans mais disputera sa première demi-finale du Grand Chelem

Maria Sakkeri se dresse sur son chemin pour une place en finale, le match devant avoir lieu aux premières heures de vendredi matin.

Raducanu en a surpris plus d’un avec sa course en demi-finale et elle devrait avoir une belle carrière dans le sport.

Elle aura également gagné une part importante des énormes prix offerts aux joueurs de Flushing Meadows.

Les joueurs qui atteignent les quatre derniers, dans le tirage masculin et féminin, reçoivent 675 000 $ (490 000 £).

Si elle atteint la finale, cela passera à 1,25 million de dollars (900 000 £). Le vainqueur du tournoi peut s’attendre à collecter 2,5 millions de dollars (1,8 million de livres sterling).

Raducanu n’a pas encore perdu un set à l’US Open

Le battage médiatique autour de Raducanu grandit à chaque match qu’elle joue et elle a gagné de nombreux fans au Royaume-Uni et en Amérique.

L’ancienne numéro un britannique Annabel Croft a déclaré à talkSPORT: «Je comprends pourquoi les gens veulent que tout le monde soit un peu prudent, car parfois un joueur peut percer comme ça et la pression peut vraiment les dominer et être vraiment écrasante et ça devient trop.

«Nous avons également tout à fait raison d’être aussi excités que nous le sommes pour elle car elle est un talent très, très spécial. Elle coche toutes les cases.

« Il ne s’agit pas seulement d’avoir les techniques et les tactiques sur le terrain, la capacité athlétique, mais c’est aussi avoir cette force d’esprit.

Raducanu devrait être un vainqueur du Grand Chelem

«La capacité également de sortir sur une grande scène comme le stade Arthur Ashe, qui compte plus de 20 000 personnes dans l’arène et elle semble pouvoir s’épanouir dans ces situations de pression extrêmes.

“Je peux comprendre pourquoi les gens veulent être prudents, mais ils ont aussi raison d’être excités par quelqu’un d’aussi spécial.”

