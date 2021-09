Emma Raducanu saute de 127 places à la 23e place du classement mondial après sa victoire à l’US Open et dépasse Johanna Konta en tant que n°1 britannique

Les bonnes nouvelles continuent d’arriver pour Emma Raducanu après sa victoire de rêve à l’US Open alors que son nouveau classement mondial a été confirmé.

La sensation adolescente britannique a remporté le Grand Chelem en tant que qualification – la première fois que quelqu’un l’a fait dans l’histoire.

Raducanu est le champion de l’US Open

La nation a été saisie par sa course époustouflante vers le trophée à Flushing Meadows à New York, avec plus de neuf millions de personnes qui ont regardé la Britannique battre la Canadienne Leylah Fernandez en finale sur Channel 4 et bien d’autres sur Prime Video.

Avant le tournoi, elle était classée 150 au monde et sa position dans le classement mondial WTA est maintenant considérablement plus élevée après sa victoire.

La jeune femme de 18 ans se retrouve maintenant au 23e rang, ce qui est remarquable étant donné qu’elle avait 345 ans au début de l’année.

C’était la première grande finale entre deux adolescents depuis 1999

Konta a été dépassé par Raducanu

Raducanu a également dépassé Johanna Konta en tant que n°1 britannique, un poste qu’elle avait occupé pendant six années consécutives, un record.

Alors que ses trois semaines à New York ont ​​été consacrées au tennis, elle a maintenant pu voir les curiosités de la ville.

Raducanu a été surprise de voir son visage sur les énormes panneaux d’affichage autour de Manhattan, et était également à la mode sur les réseaux sociaux après avoir remercié ses fans en Chine… en mandarin courant.

Raducanu aura un énorme succès en Chine, car sa mère, Renee, est originaire de Shenyang. Son père, Ian, est originaire de Bucarest, en Roumanie. L’as de tennis adolescente est en fait née au Canada, comme son adversaire final, mais est une citoyenne britannique ayant déménagé en Angleterre à l’âge de deux ans.

🥰 “Salut tout le monde. Je veux vous remercier et j’espère que vous pourrez profiter de mon tennis. Je suis ravi de gagner. Je vous aime tous, à bientôt.” –#EmmaRaducanu, dont la mère est chinoise de Shenyang, dans la province du Liaoning au nord-est de la Chine, s’est exprimée en mandarin après le triomphe de l’#USOpen. pic.twitter.com/2IJFNIOz7Z – Scène sportive CGTN (@CGTNSportsScene) 12 septembre 2021

Le nom de Raducanu figure désormais au palmarès de Flushing Meadows

C’est une histoire remarquable, l’une des plus grandes de l’histoire.

L’ancien joueur de tennis britannique Barry Cowan a déclaré à talkSPORT: “Pour moi, c’est la plus grande histoire du sport. Nous devons remettre les choses dans leur contexte, voici Emma qui n’a obtenu qu’un joker au départ pour se qualifier pour Wimbledon.

“Ensuite, ils l’ont élevée au tableau principal et nous savons ensuite ce qui s’est passé avec son incroyable course sur l’herbe et cet incident malheureux le deuxième lundi sur le court où tout est devenu un peu trop pour elle.

Raducanu est entré dans l’histoire du tennis ce week-end

«Ensuite, elle a dû se réinitialiser et elle a tout simplement réussi à traverser le tirage au sort.

“En fait, le set le plus difficile qu’elle ait eu était au deuxième tour des qualifications.”

