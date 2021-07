Emma Raducanu sera en 30e de finale de Wimbledon

in

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 02:00 CEST

Le joueur de tennis britannique Emma raducanu, numéro 338 de la WTA, remportée en deux heures par 7 (7) -6 (4) et 6-0 à Vitalia Diatchenko, joueuse de tennis russe, numéro 150 de la WTA, lors de la soixante-quatrième finale de Wimbledon. Avec ce résultat, le vainqueur disputera la 30e finale de Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent que la joueuse de tennis britannique a réussi à casser le service 6 fois à son adversaire, a eu une efficacité de 56% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a réussi à remporter 58% des points de service. Quant à Diatchenko, il a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, obtenu 67% d’efficacité, commis 6 doubles fautes et réussi à remporter 46% des points de service.

En 30e de finale, Raducanu affrontera le Tchèque Marketa Vondrousova, numéro 42.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 237 joueurs de tennis participent à cette compétition et un total de 128 arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent directement des classés, les vainqueurs des phases pré-tournoi et les invités.