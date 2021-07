Emma Raducanu s’exprime sur le retrait de Wimbledon alors qu’Andy Murray défend la starlette du tennis britannique

in

Emma Raducanu dit que “toute l’expérience m’a rattrapé” alors qu’elle expliquait pourquoi elle avait dû se retirer de son match des 16 derniers à Wimbledon.

La Britannique de 18 ans a connu une superbe course au quatrième tour à SW19 lors de son tout premier tournoi du Grand Chelem.

.

Raducanu a connu une course de rêve à Wimbledon, même si elle s’est terminée sur une note décevante

Raducanu a défié toutes les attentes en réalisant la deuxième semaine, étant entrée dans le tournoi classée 338e au monde et n’ayant fait ses débuts sur le circuit féminin qu’en juin.

Elle n’est devenue que la quatrième adolescente britannique à se qualifier pour les huitièmes de finale à Wimbledon à l’ère Open, battant deux adversaires dans le top 50 en cours de route.

Mais son match de quatrième tour contre Ajla Tomljanovic s’est terminé brusquement alors qu’elle a été forcée d’abandonner au milieu du deuxième set.

Raducanu avait besoin d’un temps mort médical hors du terrain alors qu’elle tirait de l’arrière 6-4 3-0 et a dûment pris sa retraite.

GETTY

Raducanu a eu des difficultés respiratoires et a été contraint de prendre sa retraite prématurément

Dans un communiqué publié mardi après-midi, la starlette a déclaré : “Je voulais faire savoir à tout le monde que je me sens beaucoup mieux ce matin.

“Tout d’abord, je tiens à féliciter Ajla pour une performance incroyable et je suis désolé que notre match se soit terminé comme il l’a fait. Je jouais le meilleur tennis de ma vie devant une foule incroyable cette semaine et je pense que toute l’expérience m’a rattrapé.

« À la fin du premier set, après des échanges super intenses, j’ai commencé à respirer fortement et j’ai eu des vertiges. L’équipe médicale m’a conseillé de ne pas continuer et même si cela semblait être la chose la plus difficile au monde de ne pas pouvoir terminer mon Wimbledon sur le court, je n’étais pas assez bien pour continuer.

« Je tiens à remercier les personnes qui m’ont encouragé à chaque match, je voulais tellement gagner pour vous ! Je tiens également à remercier le All England Club, mon équipe, la LTA, mes parents et amis. La nuit dernière m’aidera grandement à apprendre ce qu’il faut pour performer au sommet.

« Je chérirai tout ce que nous avons accompli ensemble cette semaine et je reviendrai plus fort ! J’ai hâte de voir la suite de mon voyage.

merci pour le soutien❤️ pic.twitter.com/C47TTvOQK9 – Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) 6 juillet 2021

Andy Murray avait pris la défense de Raducanu plus tôt mardi au milieu de suggestions selon lesquelles l’adolescent “ne pouvait pas supporter la pression” à Wimbledon.

Le commentateur de la BBC, John McEnroe, a suggéré qu’elle avait trouvé les 16 derniers “un peu trop” et a établi des parallèles avec Naomi Osaka, qui s’est retirée de Roland-Garros et de Wimbledon en raison de dépression et d’anxiété.

McEnroe a été critiqué pour ses commentaires de plusieurs côtés, mais a obtenu le soutien de Piers Morgan sur les réseaux sociaux.

La grande gueule de la télévision Morgan a déclaré : « McEnroe a dit la vérité. Mme Raducuna (sic) est une joueuse talentueuse mais n’a pas pu gérer la pression et a abandonné alors qu’elle perdait gravement. Pas “courageux”, juste dommage. Si j’étais elle, je dirais à mes fans d’arrêter d’abuser de McEnroe et de lui demander conseil sur la façon de s’endurcir et de devenir un champion comme il l’était.

Kevin Pietersen, l’ancien joueur de cricket anglais, s’est également prononcé en accord apparent avec Morgan car il a déclaré que la force mentale était ce qui séparait les bons athlètes des grands, bien qu’il ait insisté plus tard sur le fait qu’il ne faisait pas référence à la situation de Raducanu.

Citant le post de Morgan sur Twitter, Pietersen a commenté : « Le talent est une chose, mais la force mentale est ce qui sépare les bons des grands dans le sport ! Faire face à la pression, à la mauvaise forme, aux médias négatifs, etc. est DIFFICILE, mais c’est du sport. C’est exigeant. Traitez-le, ou quelqu’un d’autre s’en occupera à votre place ! »

Twitter

Murray a répondu au commentaire de Pietersen, qui a ensuite fait marche arrière et a insisté sur le fait qu’il ne faisait pas directement référence à Raducanu

Ces deux messages ont suscité une réponse de Murray – le plus grand joueur de tennis britannique de sa génération, et sans doute de toute génération.

Le beau-père de Murray, Nigel Sears, est l’entraîneur de Raducanu.

Le triple champion du Grand Chelem, double médaillé d’or et chevalier du royaume a déclaré en réponse à Morgan: “C’est une vision très dure de la situation Piers.”

Murray a ensuite répondu à l’intervention de Pietersen : « Il ne fait aucun doute que la force mentale peut être ce qui sépare les meilleurs dans le sport, mais vous ne jugez sûrement pas tous les deux sa force mentale sur le match d’hier ?!

Alors que Morgan a rétorqué que la réaction à ce que McEnroe a dit était ” absurdement OTT “, Murray a ensuite répondu: ” Je pense qu’une partie de ce qu’il (McEnroe) a dit était juste oui. quel était son problème, c’était des problèmes de blessure/maladie/respiration, etc. au moment de ses commentaires. »

Twitter

Murray a répondu au commentaire de Morgan sur Twitter

Les organisateurs de Wimbledon ont publié plus tôt une déclaration souhaitant bonne chance à Raducanu et défendant le calendrier du match.

En rupture avec la convention, le concours était le dernier match sur Court One malgré tous les autres matchs féminins ayant été joués plus tôt dans la journée avant les quarts de finale de mardi.

Le All England Club a déclaré dans un communiqué: “Nous étions très tristes de voir Emma forcée de se retirer de son match hier soir et lui souhaitons le meilleur pour son rétablissement.

“Elle doit être félicitée pour l’équilibre et la maturité dont elle a fait preuve tout au long de la quinzaine de Wimbledon et nous sommes impatients de l’accueillir à nouveau à Wimbledon l’année prochaine et dans les années à venir.”

Un match masculin en cinq sets entre Felix Auger-Aliassime et Alexander Zverev signifiait que Raducanu et Tomljanovic ne sont sortis sur le terrain que peu avant 20 heures, ce qui a permis de diffuser le concours en prime time sur BBC One.

La déclaration a poursuivi: “En ce qui concerne la programmation, comme toujours, la programmation de l’ordre de jeu chaque jour aux championnats est une opération complexe et, bien que nous soyons très prudents lors de la programmation des matchs et de l’attribution des terrains au quotidien, ce n’est pas le cas. une science exacte.

“Toutes les décisions sont prises avec équité et dans l’intérêt supérieur du tournoi, des joueurs, des spectateurs et de notre audience mondiale de diffusion, mais la nature imprévisible de la durée des matchs et la météo britannique peuvent et vont perturber tout programme.”