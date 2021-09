Emma Raducanu, une perle dans le désert

09/09/2021 à 17h15 CEST

Le Royaume-Uni aspire toujours au talent de Laura Robson, la dernière joueuse de tennis britannique de moins de 20 ans à atteindre les huitièmes de finale à New York. Médaillé aux Jeux Olympiques et successeur spirituel de Virginia Wade, Robson, aujourd’hui âgé de 27 ans, n’a jamais pu être à la hauteur des attentes d’un pays qui, face à la marche de plus en plus serrée d’Andy Murray, a soif d’héroïnes et c’est pourquoi il fixe désormais son regard sur la star Emma Raducanu.

Cette fille d’à peine 18 ans est devenu le plus jeune joueur de tennis à atteindre les demi-finales de l’US Open, depuis Maria Sharapova en 2005, et la première débutante à le faire depuis Venus Williams en 1997. Elle n’a pas encore perdu un set de tout le tournoi, en comptant la phase précédente, qu’elle a dû disputer car elle était la 150e mondiale , et est la joueuse qui a eu besoin du moins de matchs pour atteindre les quarts de finale depuis Serena Williams en 2013.

Leur nombre fait se lever de leurs sièges tout le monde du tennis, habitué, notamment dans le circuit féminin, aux étoiles filantes, celles qui apparaissent dans un tournoi pour ne jamais s’installer. C’est ainsi que Raducanu s’est fait connaître, avec un huitième de finale à Wimbledon qui a sorti cette fille, située à la 338e position du classement à l’époque, de l’ostracisme. Après s’être entraîné au All England Club cette année, il était à peine accompagné de deux gardes du corps et personne n’a tenté de l’arrêter pour obtenir un autographe. Cette image ne va plus se répéter, car pour le Royaume-Uni, c’est déjà une star.

Leurs demi-finales à New York ils le classent comme la meilleure raquette britannique, au-dessus de Johanna Konta, une autre joueuse de tennis qui a toujours visé plus qu’elle et qui, comme Robson, l’a torturée.

“A chaque match, je m’améliore”, explique une joueuse qui n’a pas concouru entre janvier 2020 et juin de cette année en raison de l’impact de la pandémie et pour préparer ses examens d’entrée à l’université. Spécialisée en mathématiques et en économie, elle en a fait avancer dix, comme sa participation à Wimbledon, coupée par des problèmes respiratoires qui n’ont fait que faire d’elle la plus aimée du public anglais.

Étonnamment, Raducanu, après le plus grand succès de sa carrière, s’est alors passé de Nigel Sears, son entraîneur et père de Kim Sears (l’épouse d’Andy Murray), pour commencer à travailler avec Andrew Richardson, un ancien joueur britannique avec qui il était déjà d’accord. Bromley Tennis Center, qui était son école à Londres jusqu’à il y a deux ans.

Les résultats, loin de se dégrader, se sont améliorés sous Richardson et cette fille, de mère chinoise et de père roumain et née au Canada, est déjà la star que le Royaume-Uni aspirait et a perdu lorsque Robson a commencé à ressentir une gêne au poignet en 2013.

“Emma est une personne très dévouée. Une fois que vous avez gagné une partie, vous pensez déjà à la suivante. Je pense que nous pouvons être très optimistes sur ce qui s’en vient“Ian Bates, responsable du tennis féminin de la Fédération anglaise, a déclaré à Sky.

Dans l’un des meilleurs US Open de ces dernières années, Raducanu est l’une des trois adolescentes à avoir brillé de sa propre lumière. Avec l’Espagnol Carlos Alcaraz, éliminé en quarts de finale, et la Canadienne Leylah Fernandez, demi-finaliste, il constitue le noyau des jeunes qui ont émergé à New York et que tout le monde regarde, dans le premier tournoi depuis des décennies qui n’a plus compté avec trois légendes comme Serena, Roger Federer et Rafael Nadal.

Et tandis que le circuit les appelle déjà le “NextNextGen”, le Royaume-Uni se frotte les mains sur sa nouvelle perle, le successeur de Murray et Virginia Wade, la dernière Britannique à remporter un Grand Chelem, dans le lointain 1977. Désormais, les espoirs du pays reposent sur le jeune Raducanu.